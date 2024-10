Scoppia il caso Nazionale, ha rifiutato la convocazione per rimanere nel club di appartenenza. L’annuncio del calciatore

I club tornano a tirare il fiato per fare nuovamente spazio alle Nazionali. È arrivato il momento della seconda sosta stagionale ed anche per questa tornata sono arrivati forfait o rifiuti eccellenti.

Il caso delle ultime ore riguarda il tedesco Leno. Nonostante l’addio di Neuer alla Nazionale e l’infortunio di Ter Stegen, il portiere attualmente in forza al Fulham ha deciso di rifiutare la convocazione del CT Nagelsmann. Leno ha spiegato ai microfoni della ‘BILD’: “Mi avevano detto che sarei stato convocato, ma che non avrei giocato titolare. Per questo ho deciso di allenarmi a Londra. Julian (Nagelsmann, ndr) sa che ovviamente ci sono sempre quando avrà bisogno di me e che posso davvero aiutare la squadra. A 32 anni non sono più un nuovo arrivato e non ho mai chiesto nulla a Manuel (Neuer, ndr) e Marc (Ter Stegen, ndr)”. Leno ha preferito rimanere a Londra per allenarsi con il Fulham.

Germania, Leno annuncia il no alla chiamata di Nagelsmann: cosa succede

Nessun caso particolare, dunque, ma solamente una scelta personale dell’estremo difensore. Nagelsmann farà così affidamento su Oliver Baumann dell’Hoffenheim e Alexander Nubel dello Stoccarda. Il CT ha convocato Janis Blaswich del Salisburgo come terzo portiere.

“Per me sarà sempre un grande onore giocare per la Nazionale e questo rimane il mio obiettivo”, ha anche annunciato Leno. Il portiere non chiude definitivamente le porte alla Germania: il ritorno in Nazionale sembra solo rimandato.