Esonero Fonseca, erede già bloccato: torna subito in Serie A

Milan ko a Firenze, Fonseca può dire addio: il sostituto è già stato bloccato e può tornare subito in Serie A

Una sconfitta che ha fatto riemergere dubbi e problemi. Se da un lato il ko di Champions contro il Bayer Leverkusen aveva fatto vedere spiragli positivi soprattutto per quella che era stata la ripresa disputata, la sconfitta di Firenze ha riportato alla luce nuovi problemi.

Un Milan troppo passivo soprattutto nella prima frazione, errori grossolani che hanno portato ai due gol dei viola e, come se non bastasse, tensioni da parte di diversi giocatori. Dagli errori di Theo Hernandez, che si è innervosito dopo il rigore causato e il penalty sbagliato fino a rimediare un cartellino rosso nel finale, alla diatriba Tomori-Abraham-Pulisic in occasione del secondo calcio di rigore. Il difensore inglese ha preso il pallone e lo ha consegnato al connazionale, escludendo sostanzialmente Pulisic, rigorista designato. Lo stesso statunitense, al momento della sostituzione, non ha nascosto il suo nervosismo.

Milan, Fonseca torna sulla graticola: bloccato Sarri

Un clima di tensione che non aiuta e non è passato inosservato. E a riguardo, dunque, si torna a parlare di una possibile separazione tra il club rossonero e Paulo Fonseca.

Il derby sembrava aver dato nuova linfa al tecnico portoghese, ma la sconfitta contro la Fiorentina pare aver ribaltato nuovamente le carte in tavola. E se da un lato c’è chi sottolinea che il Milan debba cambiare prima che sia troppo tardi, dall’altro c’è chi torna prepotentemente a parlare di sostituti. E, come in clima pre-derby, Maurizio Sarri torna ad essere il nome più chiacchierato. Il tecnico, libero dopo la sua avventura alla Lazio, attende una nuova chiamata e quella del Milan sarebbe una sfida che lo alletterebbe parecchio. Secondo il giornalista Ilario Di Giovambattista, il club rossonero avrebbe già bloccato il tecnico toscano. “Il derby ha salvato la panchina di Fonseca ma la sconfitta di Firenze rimette tutto in discussione” afferma il direttore di ‘Radio Radio’. Possibile dunque che questa pausa delle Nazionali possa rappresentare una svolta per la panchina rossonera.

Sarri ha avuto modo di allenare diversi componenti della rosa milanista, soprattutto nel corso della sua esperienza londinese al Chelsea e le sue idee di calcio con il suo 4-3-3 potrebbero ben collimare con quelli che sono i piani della dirigenza rossonera. Ora bisognerà capire se il Milan è intenzionato a continuare a dare fiducia a Fonseca alla luce comunque di alcune buone cose che si sono viste dopo il derby oppure se cambiare subito e approfittare della pausa. Chiaro che, in caso di prima opzione, il tecnico portoghese sarà chiamato a dare subito delle risposte: prima in campionato contro l’Udinese e poi in Champions contro il Club Brugge, in attesa di quelli che saranno poi gli impegni in Serie A contro Bologna e Napoli.