Crisi senza fine ed esonero: scelto Tuchel per la panchina

Crisi infinita per la big che pensa al cambio di allenatore: Thomas Tuchel è pronto a tornare in panchina

Stop ai campionati, spazio alle Nazionali: da sempre è questo il momento migliore per le squadre che vivono un periodo di crisi per valutare il cambio di allenatore.

Riflessioni in corso quindi per chi non sta attraversando un momento felice, come il Milan in Serie A, ma anche il Manchester United in Premier League. I Red Devils in particolare hanno vinto appena tre partite in stagione con 11 partite disputate in tutte le competizioni. Nel weekend contro l’Aston Villa è arrivato un pareggio che rende ancora più avara la classifica della formazione di ten Hag: quattordicesimo posto in classifica, ben 10 punti di distacco dal Liverpool primo, sei dalla zona Champions e solo cinque da quella retrocessione.

Numeri impietosi, ai quali si uniscono altre statistiche che rendono evidente la difficoltà della squadra: appena cinque gol segnati, peggior attacco del campionato dopo quello del Southampton, il peggior inizio di campionato da 35 anni a questa parte. Ovvio che la posizione di ten Hag sia definita a rischio, nonostante il rinnovo estivo fino al 2026: il nome caldo per la sostituzione è quello di Thomas Tuchel.

Manchester United, via ten Hag: Tuchel in pole

Il Manchester United potrebbe approfittare della pausa del campionato per cambiare guida tecnica. Martedì è prevista una riunione della dirigenza dalla quale potrebbe emergere la scelta di allontanare ten Hag.

L’olandese continua a non convincere e il suo posto potrebbe essere preso da Tuchel. L’ex Bayern Monaco ha avuto contatti con il club già la scorsa primavera, prima che lo United decidesse di confermare ten Hag, ed ora sarebbe il candidato principale a guidare i Red Devils fuori dalla crisi che sta travolgendo la squadra.

Il nome dell’ex Chelsea e Psg è in cima ai desideri della società di Manchester che pure ha pensato ad altri allenatori. Abbiamo raccontato dei sondaggi fatti con Massimiliano Allegri, così è rimbalzato anche il nome di Simone Inzaghi per la prestigiosa panchina dello United. Ora però la scelta sembrerebbe essere caduta sul tedesco: giornate intense e di riflessioni, prima delle decisione. In caso di esonero di ten Hag, il prescelto dovrebbe essere Tuchel.