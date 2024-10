Un eroe di Serie A si è ritirato: ha 47 anni, impossibile non ricordarlo

Un calciatore che ha fatto emozionare davvero in tanti in Serie A ha deciso di appendere definitivamente le scarpette al chiodo: ora ha 47 anni

Il ritiro è un momento decisamente particolare per la carriera di qualsiasi calciatore, quel distacco dal campo, dalle esultanze e dallo spogliatoio che ognuno vive in maniera un po’ tutta sua e che spesso può causare un bel po’ di problemi pratici ed emotivi nel vivere il dopo, nel progettare quello che accadrà subito dopo.

E così c’è chi decide di intraprendere la carriera di allenatore, altri studiano per farsi spazio come dirigenti, e poi c’è chi prende percorsi particolari, che fanno capire quanto siano legati al campo e al calcio nel suo senso più puro. Tra questi c’è anche Ighli Vannucchi, un talento che ha scritto pagine speciali della Serie A in provincia.

È praticamente impossibile non ricordarlo con la maglia dell’Empoli, con cui ha giocato in totale più di 250 partite, spargendo qualità in ogni zona del campo e riuscendo spesso a fare la differenza sulla trequarti. Probabilmente il suo eco è stato un po’ offuscato dall’aver vissuto in un’era calcistica in cui di fantasisti italiani ce n’erano tanti e tutti eccezionali, ma ora a far riflettere è la sua storia d’amore con il pallone, fino agli ultimi giorni, quelli del suo ritiro definitivo.

Vannucchi si ritira dal calcio a 47 anni dopo la promozione con il figlio

Nel 2015, in realtà, era già arrivato un primo momento d’addio al calcio giocato per il trequartista, ma poi ha scelto di tornare in campo nelle serie minori, assaporando ancora una volta il gusto di fare la differenza, nonostante la sua carta d’identità non sia più così verde.

Nel 2019 ha fatto molto bene con la maglia dello Spianate, realizzando 34 gol in 46 partite. Poi, dopo un paio di esperienze poco fortunate, ha firmato con il Pieve San Paolo, con cui ha messo a segno 15 gol in 25 match.

Il classe 1977 ha chiuso con la vittoria dei playoff con la società lucchese e il salto in Seconda Categoria insieme al figlio Niccolò. Probabilmente non c’era modo migliore per chiudere, e ora a 47 anni ha scelto per il ritiro definitivo.