Pedro entra e fa volare la Lazio: Bologna e Parma si annullano

Risultati e classifica aggiornata dopo le gare delle ore 15 della settima giornata di Serie A: Lazio-Empoli e Bologna-Parma

Dopo il pari per 1-1 tra Juventus e Cagliari il pomeriggio della settima giornata di Serie A è proseguito con le gare delle ore 15: Lazio-Empoli e Bologna-Parma.

All’Olimpico ad andare avanti è prima la truppa di D’Aversa che dopo appena 9 minuti trova con Sebastiano Esposito il colpo di testa vincente su cross dalla sinistra. Un guizzo che regala la carica giusta agli azzurri toscani che per quasi tutto il primo tempo riescono a mantenere il vantaggio resistendo agli assalti dei padroni di casa che però in pieno recupero trovano il pari.

Colpo di testa perfetto di Zaccagni su assist del solito Tavares per mandare le squadre all’intervallo sul pareggio. Un 1-1 che vacilla già dopo una manciata di minuti in virtù del calcio di rigore poi fallito clamorosamente da Castellanos. Lazio quindi alla costante ricerca del gol del vantaggio, contro un Empoli compatto e trascinato dalle prodezze di Vasquez. Il muro toscano cade però nel finale col subentrato Pedro che con un bel destro di potenza trova una rete che vale tre punti.

Nessun gol invece nella sfida del Dall’Ara che regala un punto a testa a Bologna e Parma. Le migliori chance potenziali del primo tempo arrivano sui piedi di Bonny per gli ospiti (pericoloso in avvio) e di Castro e Ndoye per i padroni di casa. Nell’intervallo Italiano prova a mescolare le carte con un paio di cambi lampo che però non sortiscono l’effetto sperato. Neanche l’espulsione di Coulibaly al 52′ riesce a cambiare le sorti di una partita, che a dispetto dell’assedio rossoblù non va oltre lo 0-0.

I tabellini delle partite

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (38′ Marusic), Gila, Romagnoli, Tavares (86′ Pellegrini); Guendouzi, Rovella; Isaksen (73′ Pedro), Dia (86′ Castrovilli), Zaccagni (86′ Noslin); Castellanos.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Gigot, Dele-Bashiru, Tchaouna.

Allenatore: Baroni.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini (65′ Henderson), Grassi, Anjorin (65′ Ekong), Pezzella (53′ Cacace); Esposito (83′ Colombo), Solbakken (83′ De Sciglio).

A disposizione: Seghetti, Brancolini, Sambia, Pellegri, Tosto, Haas, Marianucci, Konate.

Allenatore: D’Aversa.

Marcatori: Esposito 9′ (E), Zaccagni 45+3′ (L), Pedro 84′.

Ammoniti: Pezzella (E), Fazzini (E), Rovella (L), Castellanos (L), Gyasi (E).

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Erlic, Lykogiannis (78′ Miranda); Aebischer (1′ st Fabbian), Freuler, Moro (62′ Urbanski); Orsolini (1′ st Iling Junior), Castro, Ndoye (79′ Karlsson).

A disposizione: Skorupski, Bagnolini, Posch, Casale, Corazza, De Silvestri, Miranda, Fabbian, Urbanski, Karlsson, Odgaard, Dallinga, Dominguez.

Allenatore: Italiano

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Hernani (26′ Charpentier), Bernabé (91′ Keita); Man (91′ Camara), Sohm, Cancellieri (55′ Hainaut); Bonny (26′ Mihaila).

A disposizione: Chichizola, Corvi, Osorio, Valenti, Leoni, Di Chiara, Keita, Camara, Almqvist, Anas.

Allenatore: Pecchia

Marcatori: –

Ammoniti: Urbanski.

CLASSIFICA SERIE A:Napoli 16 punti; Inter 14; Udinese, Juventus e Lazio 13; Milan* e Torino 11; Empoli e Atalanta 10; Roma* e Verona 9; Como e Bologna 8; Fiorentina* 7; Cagliari e Parma 6; Genoa e Lecce 5; Venezia 4; Monza* 3

Una partita in meno*