PAGELLE E TABELLINO LAZIO-EMPOLI 2-1: Pedro da clonare, Isaksen disinnescato

Pagelle e tabellino di Lazio-Empoli, match valido per la 7a giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

LAZIO

Provedel 5,5

Lazzari 6. Dal 37′ Marusic 6

Gila 7

Romagnoli 6,5

Nuno Tavares 6,5. Dall’86’ Pellegrini sv

Guendouzi 7

Rovella 7

FLOP Isaksen 5,5: si batte e si sbatte tanto anzi tantissimo, come sempre. Su quello proprio non gli si può dire niente. Però non è mai decisivo, non si ricordano mai giocate che portano effettivamente a gol, scelte giuste, uomini saltati, rimane sempre un po’ nella sua mattonella, a volte pare quasi impaurito. La svolta non è un caso arrivi con la sostituzione. TOP Dal 73′ Pedro 7,5: le parole di Baroni sono state profetiche. “Grandissima forma, esempio da osservare anche solo quando allaccia gli scarpini”. Ma a 37 anni Pedrito non vuole solo allacciarsi le scarpe ed essere un modello, vuole incidere, decidere, far sognare. E lo fa benissimo, sono tre punti di un peso clamoroso. Altra pasta.

Dia 6. Dall’86’ Castrovilli sv

Zaccagni 7. Dall’86’ Noslin sv

Castellanos 5,5

All.: Baroni 6,5

EMPOLI

Vasquez 6,5

Goglichidze 6

Ismajli 6

Viti 6,5

Gyasi 5,5

Fazzini 5,5. Dal 65′ Henderson 5

Grassi 5,5

Anjorin 6. Dal 65′ Ekong

Pezzella 5,5. Dal 53′ Cacace 5,5

Esposito 6. Dall’82’ De Sciglio sv

Solbakken 5,5. Dall’82’ Colombo sv

All.: D’Aversa 5,5

Arbitro: Ayroldi 5,5

Il tabellino di Lazio-Empoli

Marcatori: 9′ Colombo (E), 45’+4 Zaccagni (L), 84′ Pedro (L)

Ammoniti: Pezzella (E), Fazzini (E), Rovella (L), Gyasi (E), Castellanos (L), Grassi (E)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (37′ Marusic), Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (86′ Pellegrini); Guendouzi, Rovella; Isaksen (73′ Pedro), Dia (86′ Castrovilli), Zaccagni (86′ Noslin); Castellanos.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Gigot, Pellegrini, Dele-Bashiru, Castrovilli, Noslin, Tchaouna, Pedro.

All.: Baroni.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini (65′ Henderson), Grassi, Anjorin (65′ Ekong), Pezzella (53′ Cacace); Esposito (82′ De Sciglio), Solbakken (82′ Colombo).

A disp.: Seghetti, Brancolini, Sambia, Pellegri, Cacace, De Sciglio, Colombo, Tosto, Haas, Marianucci, Konate.

All.: D’Aversa.

Arbitro: Ayroldi