PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-CAGLIARI 1-1: Vlahovic croce e delizia, Douglas Luiz (ancora) sciagurato

Voti, pagelle e tabellino di Juventus-Cagliari, match dell’Allianz Stadium valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri beffati nel finale dal rigore di Marin

La Juventus soffre di ‘pareggite’ dopo il quarto pareggio in cinque gare di campionato per la formazione di Thiago Motta, che non va oltre l’1-1 in casa contro il Cagliari.

Juve beffata nel finale dal rigore di Marin, con il primo gol incassato dalla ‘Vecchia Signora’ in questa stagione in Serie A e nella gestione Motta. Ai padroni di casa non basta l’iniziale vantaggio, sempre dal dischetto, di Dusan Vlahovic, che sull’1-0 sbaglia un’occasione colossale davanti a Scuffet che avrebbe chiuso il match per la formazione bianconera. Muro Kalulu, ancora disastroso Douglas Luiz che procura il rigore dell’1-1 per i sardi di Nicola. Nel Cagliari in evidenza Piccoli, sciagurato Luperto sul penalty per la Juventus.

JUVENTUS

Di Gregorio 6

Savona 6 (70′ Danilo 6)

Gatti 6

Kalulu 6,5

Cambiaso 6

Locatelli 6,5 (61′ McKennie 5,5)

Thuram 5,5 (61′ Douglas Luiz 4)

Conceicao 6

Koopmeiners 6,5 (46′ Fagioli 6,5)

Mbangula 5,5 (77′ Yildiz 6)

Vlahovic 5,5

Allenatore: Thiago Motta 5

TOP Juventus: Kalulu 7 – Dalle sue parti non si passa, un paio di interventi in area fanno tirare un sospirone di sollievo ai tifosi bianconeri. Altra prova impeccabile da centrale per l’ex Milan.

FLOP Juventus: Douglas Luiz 3 – Nuovo disastro, ci risiamo. Dopo Lipsia procura un altro rigore che stavolta costa due punti alla Juventus. A dir poco sciagurato: finora l’uomo in meno di Thiago Motta.

CAGLIARI

Scuffet 6

Zappa 6

Mina 6

Luperto 4,5

Obert 6,5

Adopo 5,5 (77′ Deiola 6)

Makoumbou 5,5 (65′ Marin 7)

Zortea 5,5 (77′ Mutandwa 6)

Viola 6 (56′ Gaetano 6,5)

Augello 6 (56′ Luvumbo 6,5)

Piccoli 7

Allenatore: Nicola 6,5

TOP Cagliari: Piccoli 7 – Assatanato e spina nel fianco per la difesa di casa. Spaventa Di Gregorio dalla distanza, nel finale si procura con astuzia il rigore del pareggio.

FLOP Cagliari: Luperto 4,5 – Ingenuo sul colpo di testa di Gatti: allarga il braccio e concede il tiro dagli undici metri alla Juve che Vlahovic non sbaglia. Va in difficoltà quando viene puntato dagli attaccanti bianconeri.

Il tabellino di Juventus-Cagliari: muro Kalulu, Piccoli spina nel fianco

JUVENTUS-CAGLIARI 1-1

15′ rig. Vlahovic; 88′ rig. Marin (C)

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (70′ Danilo), Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli (61′ McKennie), Thuram (61′ Douglas Luiz); Conceicao, Koopmeiners (46′ Fagioli), Mbangula (77′ Yildiz); Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Cabal, Rouhi. Allenatore: Thiago Motta

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo (77′ Deiola), Makoumbou (65′ Marin); Zortea (77′ Mutandwa), Viola (56′ Gaetano), Augello (56′ Luvumbo); Piccoli. A disposizione: Ciocci, Sherri, Prati, Marin, Palomino, Azzi, Felici. Allenatore: Nicola

Arbitri: Marinelli (sez. Tivoli)

VAR: Paterna

Ammoniti: Thuram (J), Savona (J), Conceicao (J), Cambiaso (J), Mina (C), Deiola (C)

Espulsi: Conceicao (J)

Note: recupero 2′ e 8′; spettatori 40.557