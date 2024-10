Mina ‘vendica’ Cuadrado: le parole sono stupefacenti

Juventus-Cagliari si è conclusa con un pareggio per 1-1 non senza polemiche e strascichi. Gli episodi hanno caratterizzato il lunch match dello Stadium. Le rivelazioni di Yerry Mina

Un gol di Vlahovic dopo 15 minuti su calcio di rigore non è bastato alla Juventus per portarsi a casa il bottino pieno nella sfida interna contro il Cagliari. Un altro penalty trasformato nel finale da Marin ha infatti permesso ai sardi di strappare un punto dallo Stadium infliggendo a Di Gregorio anche il primo gol subito in campionato.

La gara tra bianconeri e rossoblù è stata anche caratterizzata dall’intenso duello in campo tra Vlahovic e Yerry Mina. Durante l’arco della partita tra i due sono volati spintoni, contatti, contrasti ed anche provocazioni e qualche parolina di troppo. Una vera e propria battaglia con il centrale colombiano abile a stuzzicare ed innervosire il serbo dopo un errore importante.

Scaramucce di campo che lo stesso Mina ha spiegato nel post partita a ‘Dazn’: “Quello che è successo in campo con Vlahovic fa parte del gioco. Non è stato facile, lui è un grande attaccante, ma io sono troppo felice per questo punto e per il gol di Marin”.

Mina chiarisce tutto: “Non mi è piaciuto il trattamento a Cuadrado”

Il duello con Vlahovic viene quindi ascritto a ‘cose di campo’, mentre la reazione tenuta dallo stesso Mina al momento del gol di Marin ha una spiegazione molto particolare.

A margine dell’esultanza per il pari infatti il difensore colombiano ha fatto un gesto sotto il settore dei tifosi bianconeri sanzionato poi con un giallo dall’arbitro. In merito alla questione Yerry Mina ha poi spiegato: “Sono troppo amico di Cuadrado e non mi è piaciuto come è stato trattato quando è andato via, per questo me la sono presa”.