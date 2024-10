La Fiorentina vola con Adli e Gudmundsson: Milan e Fonseca nei guai

Partita stupenda tra Fiorentina e Milan, la spuntano i viola per 2-1 in un match con tre rigori falliti: ko pesante per i rossoneri

Al ‘Franchi’, tra Fiorentina e Milan, va in scena una partita folle, dai tantissimi colpi di scena. Alla fine, sono i viola di Palladino a esultare per 2-1. Vittoria che può dare slancio al campionato dei toscani e che rappresenta, invece, una battuta d’arresto dolorosa per il Diavolo.

Approccio di buon livello del Milan, che ha la prima palla gol della gara con un colpo di testa di Morata a lato. Ma gradualmente lievita la Fiorentina. Dodò scippa Theo Hernandez in area e guadagna un rigore, ma Maignan ipnotizza Kean bloccandone la conclusione. Non sarà il primo rigore fallito della serata, anzi. I viola insistono e trovano il vantaggio con un gioiello del grande ex, Adli, che fulmina Maignan con un diagonale chirurgico. Il Milan non ci sta: Leao chiama De Gea alla gran parata, ma lo spagnolo è superlativo poco prima dell’intervallo neutralizzando un rigore a Theo Hernandez. Addirittura, l’ex United concede il bis a inizio secondo tempo. Stavolta calcia dal dischetto Abraham, stavolta cambia angolo, ma De Gea para ancora. Non può nulla, invece, sulla splendida conclusione al volo di Pulisic, che ancora una volta toglie le castagne dal fuoco al Milan. La Fiorentina, incassato il pari, è comunque viva e attacca ancora. Occasione fallita da Kean, dall’altra parte De Gea mura Abraham in diagonale. Ritmi folli: Gudmundsson su sponda di Kean infila Maignan e riporta avanti la Fiorentina. Il Milan non si arrende e ci prova fino all’ultimo. Ancora De Gea ci mette le mani per blindare il vantaggio su un diagonale di Chukwueze. I viola resistono, sfiorano il tris con una traversa clamorosa di Kean, e possono esultare per una vittoria bella e preziosa. La pausa, invece, sarà di riflessioni preoccupate per il Milan di Fonseca. La tensione è già esemplificata dall’espulsione per Theo Hernandez a partita conclusa, per qualche parola di troppo all’arbitro.

FIORENTINA-MILAN 2-1 – 35′ Adli (F), 60′ Pulisic (M), 73′ Gudmundsson (F)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 16 punti; Inter 14; Udinese, Juventus e Lazio 13; Milan e Torino 11; Empoli, Atalanta, Fiorentina e Roma 10; Verona 9; Como e Bologna 8; Cagliari e Parma 6; Genoa e Lecce 5; Venezia e Monza 4