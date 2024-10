Juve, Thiago Motta ha scelto il vice Vlahovic: ecco chi è il talento classe 2005

Con Milik ancora out per molto tempo, Thiago Motta ha individuato il vice Vlahovic: andiamo alla scoperta del classe 2005

La Juventus continua a dover fronteggiare l’emergenza infortuni: la rottura del legamento crociato di Gleison Bremer ha aperto la necessità di trovare una soluzione per la retroguardia, mentre la nuova operazione a cui è dovuto sottoporsi Arek Milik priva Thiago Motta dell’unico vice-Vlahovic di ruolo che aveva a disposizione.

Anche in questi primi mesi sulla panchina della Juventus, però, il tecnico italo-brasiliano sta dimostrando di non fermarsi davanti a nulla e di saper prendere delle decisioni per nulla scontate. Thiago Motta predilige i giocatori duttili proprio per la sua propensione al trasformismo tattico, all’utilizzo di calciatori in diverse zone del campo in base alle funzioni da lui richieste. Per l’assenza di Milik, il tecnico bianconero sta ragionando anche sulla possibilità di attingere nuovamente alla Next Gen: andiamo alla scoperta del classe 2005 che sta convincendo Thiago Motta come vice Vlahovic.

Thiago Motta convinto da Anghelè: la Juventus trova il suo nuovo vice Vlahovic

Come rivelato anche dal direttore Stefano Capozzucca ai microfoni di Calciomercato.it, Thiago Motta è uno di quegli allenatori che non guardano alla carta d’identità e se considera pronto un giovane talento non ha paura a lanciarlo in Prima Squadra. Una propensione che è già apparsa forte e chiara anche a Torino, con la Juventus che ha già lanciato 4 Under 21 come titolari dal primo minuto in campionato: anche per il vice Vlahovic la soluzione arriva dalla Next Gen.

Uno dei giovani che maggiormente hanno colpito Thiago Motta in questi primi mesi in bianconero è Lorenzo Anghelè, classe 2005 che negli ultimi anni ha fatto grandissime cose nelle giovanili della Juventus. Non è un caso che l’attaccante di Recco sia già stato fatto esordire con la Prima Squadra in stagione, nella sfida contro il Verona di inizio campionato.

Come deciso per sopperire all’infortunio di Bremer, anche per il vice Vlahovic i bianconeri non andranno ad attingere al bacino dei parametri zero: Thiago Motta è convinto da Lorenzo Anghelè e sarà lui a dare il cambio al serbo quando ne avrà bisogno. Il classe 2005, per caratteristiche, è più somigliante a quel Joshua Zirkzee che ha dato grandi soddisfazioni all’attuale allenatore della Juventus e può rappresentare una valida alternativa tattica là davanti. Anghelè si è messo in mostra negli ultimi anni come uno dei migliori talenti espressi dalla cantera bianconera e nelle prossime settimane, complice anche l’assenza di Nico Gonalez per infortunio, può trovare nuovamente il campo con la Prima Squadra. Il vice Vlahovic la Juve ce l’ha già in casa.