Grande attesa per Szczesny: la delusione dall’Italia alla Spagna

Wojciech Szczesny ha iniziato una nuova avventura con la maglia del Barcellona, ma l’attesa continua per il suo esordio: la delusione non manca

Il destino di Wojciech Szczesny non era evidentemente quello di appendere gli scarpini al chiodo prima del tempo. Il portiere polacco aveva deciso di ritirarsi dopo il mancato rinnovo di contratto con la Juventus e la mancanza di offerte di alto livello la scorsa estate. Poi però, nonostante l’annuncio, è arrivato quasi all’improvviso il Barcellona e i blaugrana sono riusciti ben presto a fargli cambiare idea dopo l’infortunio di ter Stegen.

La prospettiva di potersi giocare le sue chance e avere un ruolo importante in Spagna come in Champions League ha attratto l’estremo difensore, che non ha preso questa decisione per le cifre del suo nuovo contratto. Dopo le prime sedute di allenamento, il polacco ha già impressionato tutti, mostrando una forma importante, nonostante fosse senza squadra praticamente da due mesi, cioè da quando erano finiti gli Europei.

Visto che il suo contratto era stato registrato per tempo, per la precisione sabato a mezzogiorno, in molti si aspettavano che il suo esordio potesse andare in scena nella partita di oggi alle 16,15 contro l’Alaves o che almeno potesse rientrare tra i convocati. Flick, invece, ha preso una scelta diversa.

Szczesny non convocato dal Barcellona: le reazioni in Italia e in Spagna

L’allenatore blaugrana, infatti, ha scelto di non farlo rientrare nella lista per il match di oggi, contrariamente alle attese. Ciò ha generato parecchia delusione in Spagna, visto che si sta parlando tanto delle prestazioni del portiere in allenamento e c’è tanta curiosità tra i tifosi.

Pazienza, perché Flick vuole averlo al massimo dopo la sosta quando ci saranno le bellissime sfide contro Siviglia, Bayern Monaco e Real Madrid, e si entrerà nel vivo della stagione.

In Italia, invece, il focus è un po’ diverso. I supporters della Juve non possono avere dei rimpianti, visto come stanno andando le cose, ma chiedono di reinvestire quei soldi risparmiati per tornare sul mercato degli svincolati in difesa. Insomma, Szczesny non smette di far discutere, nel bene e nel male, in attesa di mettere la sua esperienza al servizio del Barcellona.