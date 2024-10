Giuntoli ormai non ci pensa più: annuncio improvviso sul colpo bianconero

Un colpo che ha animato parecchio il calciomercato della Juve, ora sta dando il suo contributo altrove. Ma l’annuncio improvviso cambia tutto

A distanza di qualche settimana, non è cambiata la percezione sul calciomercato della Juve e su quelle che sono state le scelte del club bianconero da giugno in poi. La squadra è cambiata radicalmente e sembra essere particolarmente adatta all’idea di manovra di Thiago Motta, che si è detto più volte soddisfatto delle decisioni in concerto con Cristiano Giuntoli – a volte anche parecchio forti.

Uno dei dossier rimasti aperti è sicuramente quello relativo gli esterni offensivi. L’ex tecnico del Bologna sta puntando forte su Yildiz e dall’altro lato è arrivato Francisco Conceicao, che sta facendo impazzire tifosi e avversari con dribbling continui, grandi giocate e una qualità straripante quando è in possesso del pallone.

Proprio lì, al suo fianco o al suo posto poteva esserci un calciatore di cui si è parlato tanto negli ultimi anni, e non sempre in positivo, come Mason Greenwood. Alla fine, le beghe giudiziarie sono passate e l’esterno offensivo è arrivato agli ordini di Roberto De Zerbi al Marsiglia, dove le cose per lui sono iniziate alla grande. Ora, però, questa percezione delle cose è un po’ cambiata in Francia.

Passa il rimpianto Greenwood per la Juve: come va con il Marsiglia

Dopo un inizio di stagione devastante, infatti, la fiamma di Greenwood si è un po’ placata. In sette partite di Ligue 1, però, ha comunque segnato cinque gol e messo a segno un assist, motivo per cui il bilancio resta positivo, nonostante abbia un po’ deluso nelle ultime uscite.

In effetti, ‘L’Equipe’ ha scritto senza mezzi termini che “Dopo un inizio di stagione brillante, l’attaccante dell’OM Mason Greenwood ha perso la sua efficacia nel corso di settembre”. E si chiede: “Una constatazione fugace o preoccupante?”.

Non abbia la risposta a questo quesito, ma dai piedi di Greenwood passa tanto del futuro dell’OM in questa stagione. Intanto, la Juve non ha rimpianti e si gode chi è già arrivato e sta portando risultati importanti.