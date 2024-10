“Fonseca da esonerare subito”: sentenza fatale per il tecnico

Il ko del Milan in casa della Fiorentina pesa per Fonseca, ancora una volta polemiche sull’allenatore: esonero chiesto a gran voce

Sognava una serata importante e la quarta vittoria consecutiva per issarsi al secondo posto, il Milan. Invece, arriva un’altra sconfitta per i rossoneri. Contro la Fiorentina, il Diavolo perde la partita e anche la testa, considerato il rosso nel finale a Theo Hernandez. E’ un Milan nervoso e preoccupato. E torna in discussione la posizione di Paulo Fonseca, ancora una volta.

L’allenatore portoghese aveva riguadagnato credito con la vittoria nel derby di un paio di settimane fa. Incassando però un nuovo ko in Champions qualche giorno fa contro il Bayer Leverkusen e trovando un’altra battuta d’arresto stasera, in una gara dove emozioni e colpi di scena l’hanno fatta da padroni. La delusione da parte del tifo rossonero è notevole, durante la partita in tanti sui social hanno commentato duramente la prestazione dei rossoneri e le scelte dell’allenatore. In molti, a questo punto, hanno esaurito la pazienza e chiedono il suo esonero in maniera immediata, per non perdere altro tempo e cercare di raddrizzare una stagione che potrebbe prendere una piega negativa. Di seguito, ecco alcuni messaggi postati su ‘X’ da tanti sostenitori del Milan:

Non basta un derby per cambiare. Approfittare della pausa per cambiare allenatore. #Fonsecaout — Coach_V (@Coach_AV11) October 6, 2024

Due anni a sperare di vincere i derby: vinciamo l’unico che dovevamo perdere per liberarci di #Fonseca.#FonsecaOut#FiorentinaMilan — AirJordan_1994 (@Jordan_13_94) October 6, 2024

Un primo tempo semplicemente vergognoso.

Zero azioni offensive, centrocampo inesistente, difesa allo sbaraglio.

Non c’è nessuna idea tattica, non c’è un pressing organizzato ma solo individualità.

Grazie per il derby vinto ma VATTENE VIA.#FonsecaOUT #FiorentinaMilan — JulianIF 🔴🐺⚫️ (@IFranciosi) October 6, 2024

Ho perso ogni voglia di vedere il Milan giocare. Allenatore mediocre, giocatori scarsi e, quel che è peggio, dirigenza di incompetenti e proprietà di speculatori finanziari. #FonsecaOut #RedbirdOut — Nino LacioDrom (@NinoGiordano85) October 6, 2024