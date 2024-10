“Due pesi e due misure”: Gatti ‘semina’ il caos, Juve-Cagliari si infiamma subito

Juventus-Cagliari, scintille in avvio: l’intervento di Gatti non è passato inosservato e sta calamitando l’attenzione mediatica. Il motivo

Grazie al gol di Dusan Vlahovic la Juventus è riuscita a sbloccare subito la contesa. Glaciale l’attaccante serbo dagli undici metri, che ha infilato il pallone nell’angolino basso lì dove Scuffet, pur intuendo, non è potuto arrivare. Ad infiammare subito il match, però, era già stato un intervento di Federico Gatti al terzo minuto di gioco.

Dopo essersi allungato il pallone, infatti, il capitano della Juventus è franato addosso ad Augello. Intervento involontario quello del difensore bianconero, che però di fatto è intervenuto in ritardo sull’esterno del Cagliari, rimasto a terra per qualche secondo. Timide le proteste dei sardi; molto più veementi, invece, le polemiche sui social. Tra chi auspicava un provvedimento disciplinare dell’arbitro Marinelli – che ha deciso di non estrarre il cartellino – e chi invece ha derubricato l’intervento ad un mero contatto di gioco, le prese di posizioni non sono mancate. Ecco una rapida carrellata di commenti a riguardo:

#JuveCagliari Incredibile, già Juventini che giustificano Gatti lol. Poi gli arbitri ce l’hanno con voi eh — TrattoreRetegui (@KanyeIlGoat) October 6, 2024

Scandaloso Luca Marelli nel commento su Gatti. Due pesi e due misure senza vergogna. Aveva ragione Giraudo. — Andrea (@00Zucchi) October 6, 2024

Minuto 3, Gatti su Augello. Come se niente fosse, nemmeno giallo. Nemmeno fallo.#JuventusCagliari pic.twitter.com/22qXprI0Gg — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 6, 2024

Gatti entra con una ginocchiata che lo sbilancia. Rivista una volta sola! — Silvio (@Silvio74_16) October 6, 2024

Parlami del fallo da ammonizione di Gatti dopo tre minuti, neanche punizione, ed il rigore appena regalato. Siete diventati i re dei piagnoni — Ilio Bog ⭐️🖤💙⭐️ (@IlioBog) October 6, 2024