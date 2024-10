Dovbyk non basta, Roma fermata a Monza

Ecco come è andata la sfida valevole per la settima giornata di Serie A, tra il Monza di Alessandro Nesta e la Roma di Ivan Juric

Una partita da vincere a tutti i costi. Monza e Roma sono scese in campo all’U-Power Stadium, con la voglia di conquistare i tre punti: per i padroni di casa sarebbe potuta essere la prima vittoria stagionale, per i giallorossi il terzo successo consecutivo in Serie A, utile a restare attaccati alle squadre di testa.

Ma la voglia di conquistare la vittoria non è bastata. La squadra di Alessandro Nesta e quella di Ivan Juric si sono così divisi la posta. Il primo tempo si è concluso con il risultato di zero a zero, dopo che Pellegrini e Maldini sono andati vicinissimi alla rete del vantaggio. Nella prima frazione di gioco anche un gol annullato a Dovbyk per fuorigioco, che sta facendo tanto discutere sui social.

Monza-Roma, tutto nella ripresa: ecco la nuova classifica

I gol sono così arrivati nella ripresa: a sbloccare la sfida è stata la squadra giallorossa, proprio con il suo centravanti. L’ucraino, capocannoniere de LaLiga, ha messo a segno una rete da vero bomber. Ha fatto valere la propria fisicità e tecnica, portandosi a spasso tutta la difesa brianzola, prima di battere, con un preciso sinistro Pizzignacco.

Il vantaggio, arrivato al sessantunesimo, è però durato davvero poco. Nove minuti dopo, infatti, i brianzoli hanno trovato il pareggio con Mota, bravo a sfruttare un traversone dalla sinistra e un intervento per nulla perfetto di Svilar. A quattro dalla fine, poi, la Roma protesta per un possibile calcio di rigore, per via di un pestone su Baldanzi, ma l’arbitro lascia correre. La partita finisce così in parità con i giallorossi che salgono a dieci punti. Si porta a quattro, invece, il Monza.

MONZA-ROMA 1-1: 61’ Dovbyk (R), 70’ Mota (M)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 16 punti; Inter 14; Udinese, Juventus e Lazio 13; Milan* e Torino 11; Empoli, Roma e Atalanta 10; Verona 9; Como e Bologna 8; Fiorentina* 7; Cagliari e Parma 6; Genoa e Lecce 5; Venezia e Monza 4

Una partita in meno*