Caos Juventus, pazienza finita: lo hanno ‘mandato via’

L’errore costa carissimo al calciatore bianconero: polemiche a non finire, la decisione è immediata. Ecco cosa è successo

Dopo un primo tempo giocato ad alti ritmi, la Juventus sciupa il vantaggio acquisito grazie al rigore di Dusan Vlahovic e si fa raggiungere dal Cagliari. Il rigore di Marin – maturato al termine dell’on Field review del Var, che richiama al monitor l’arbitro Marinelli – è la sliding door della gara.

A causare il penalty che i rossoblu hanno capitalizzato è stato Douglas Luiz, che in ritardo è franato su Piccoli, colpendolo con la gamba sinistra. Nuova prestazione deludente del centrocampista brasiliano, che dopo aver propiziato il calcio di rigore contro il Lipsia, ha causato un altro episodio che alla fine si è rivelato decisivo. Sebbene da un punto di vista tecnico Douglas Luiz dia sempre l’impressione di poter creare i presupposti per creare situazioni pericolose, le disattenzioni nella propria area di rigore non possono passare inosservati. Per l’ennesima volta in panchina dall’inizio, il brasiliano continua a deludere. Immediati i commenti dei supporter della ‘Vecchia Signora’, che invocano un cambio di passo di Douglas Luiz o una sua cessione:

Mandate via Douglas Luiz — Samuel Filograna (@UsLecceNotizie) October 6, 2024

Non me la sento di prendermela troppo con Douglas Luiz, che sta faticando ad inserirsi nei meccanismi del campionato italiano (non facile per molti) ed inoltre nelle ultime partite ha avuto la sfortuna (e talvolta nemmeno troppo per colpa sua) di essere nel posto sbagliato al… — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) October 6, 2024

Ringraziamo le 2 sciagure che abbiamo in squadra #Vlahovic e #DouglasLuiz se anche oggi abbiamo pareggiato. Male male a tratti malissimo. #Juventus #SerieA — dadomagico 🎲 (@danilo_cara) October 6, 2024

Non è colpa di motta se Vlahovic si mangia quel gol da davanti alla porta, non è colpa di motta se Koop si mangia un gol e non è colpa di motta se Douglas Luiz provoca un rigore — giulia ⚔️ ⚟ (@ladykenobi_) October 6, 2024

Douglas Luiz è più scarso pure di Deiola — Francesco (@fralittera) October 6, 2024

più che Motta, il vero problema è chi diavolo ha comprato Douglas Luiz?? — 🐆 (@danprivvx) October 6, 2024

Se continua così Douglas Luiz batte tutti i record di De Ligt — diego (@dima_tr) October 6, 2024