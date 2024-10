“Serie A malata”: caos Inter-Torino, tirata in ballo la Juventus

Inter-Torino vede i nerazzurri in vantaggio grazie alla doppietta di Thuram, ma l’espulsione di Maripan fa discutere: tirata in ballo la Juventus

L’Inter ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1 grazie alla doppietta di Thuram. Un vantaggio dovuto anche all’espulsione di Maripan che ha costretto il Torino a giocare in dieci uomini da metà primo tempo.

Il difensore granata è entrato con il piede a martello proprio sull’attaccante francese: l’arbitro in un primo momento ha fischiato il fallo e ammonito il calciatore ospite, quindi richiamato dal Var ha estratto il cartellino rosso. Subito dopo l’espulsione è arrivato il primo gol di Thuram, spianando la strada alla formazione di Inzaghi.

La decisione di Marcenaro ha però fatto discutere: non per l’espulsione, sanzione che sembra essere corretta per il tipo di intervento, quanto per il metro di giudizio diverso da una partita ad un’altra. È questo ciò che sottolineano diversi tifosi della Juventus su X.

Inter-Torino, espulsione Maripan: juventini furiosi

In tanti mettono in evidenza altri interventi simili a quello di Maripan non puniti però con il cartellino rosso. Si va da quello di Politano in Juventus-Napoli a quello su Anguissa nella partita di ieri tra gli azzurri e il Como.

Ecco una serie di tweet:

A Milano, il Var manda a chiamare l’arbitro che espelle Maripàn (Torino in 10 dal minuto 20 del I tempo) per entrata a martello su Thuram. Ieri sera su Anguissa, stesso fallo subito, l’arbitro Feliciani fece proseguire e il Var era sonnacchioso. Poi uno dice che pensa male. — Cicala (@prof_Tonino) October 5, 2024

L’espulsione di Maripan ennesima marottata…. La Serie A è malata… E la malattia si chiama #MarottaLeague…#InterTorino — Roland Orgoglio Clivense (@RolandVDMerry) October 5, 2024

Non c’e’ nulla da fare , a Milano con questi falli prendi il rosso , solo a Milano pero’ Fallo di Maripan,Torino, su Thuram ,il Var richiama Marcenaro e da giallo passa rosso il cartellino. pic.twitter.com/6DuTaVoDU1 — Boboj29 (@Boboj29) October 5, 2024

È rosso giusto per il Torino, ma sarebbe bello fosse così sempre!

Nel derby sarebbe rimasto il cartellino giallo.

Maripan si.

Milik si.

Lautaro no.

Berardi no.

Malinovskyi no.

Frendrup no.

Pellegri no.

Casualmente tutte decisioni con un unico denominatore comune. — Paolo (@pol2187) October 5, 2024

Maripan fa un intervento da rosso diretto! Niente da dire.

Rosso. Ma gli stessi interventi con piede a martello , se lo subiscono altre squadre( Juventus in primis) si tende a dare al massimo un giallo, quando si finge di non vedere. Marotta for President

😂😂😂 — Gilbe Forla (@gilbeforla) October 5, 2024

#intertorino maripan su thuram rosso, con intervento del var…#NapoliComo “Jose” #Feliciani fallo su Anguissa nemmeno fischiato, era giallo e nessun richiamo del var. — G73 (@gml73) October 5, 2024