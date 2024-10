Prima spaventa Inzaghi, poi mata il Toro: fa tutto Thuram a San Siro

Marcus Thuram grande protagonista finora nel match del Meazza tra l’Inter e il Torino: il francese rischia grosso, prima di realizzare una doppietta

Prima svolta dell’anticipo di San Siro tra Inter e Torino. Gli ospiti dopo appena 20 minuti restano in dieci uomini, a causa del rosso diretto rimediato da Maripan.

L’entrataccia del difensore granata costa carissima alla squadra di Vanoli, con l’arbitro Mercenaro richiamato al VAR dopo la prima decisione di ammonire il giocatore. Il fallaccio di Maripan poteva avere conseguenze ben peggiori per Marcus Thuram, che dopo essere rimasto a terra per qualche secondo si è prontamente rialzato, facendo tirare un bel sospiro di sollievo ai tifosi nerazzurri e soprattutto a Simone Inzaghi. Brutto movimento della caviglia per l’attaccante nella dinamica dell’intervento falloso del cileno, che lascia così in inferiorità numerica il Torino già nella prima parte di gara.

Inter-Torino, Thuram rischia grosso prima di scatenarsi con una doppietta

Thuram dopo essersi rialzato ha riassicurato la panchina e i compagni, accennando uno ‘scattino’ che evidentemente ha dato esito positivo visto quello che succederà qualche attimo dopo.

Il figlio d’arte riceve il perfetto traversone di Bastoni e di testa trova l’angolo vincente che bacia il pallo e lascia fermo Milinkovic-Savic. Thuram ritrova così la via della rete, sbloccandosi dopo quattro partite a secco tra campionato e Champions League. Non sazio, il numero nove nerazzurro si ripete sempre di testa (stavolta sull’assist di Acerbi) e centrando la terza doppietta in campionato (le altre due contro Genoa e Atalanta). Lo scatenato Thuram sale così a quota 6 nel computo stagionale: per distacco finora il miglior marcatore della formazione campione d’Italia.