Inter, scelta fatta: colpo di mercato e scippo al Milan

L’Inter guarda alle prossime finestre di mercato, il prossimo obiettivo indicato tra chi era già nel mirino del Milan

La pausa di ottobre giunge al momento giusto per un bilancio dei primissimi impegni stagionali, capire se la strada intrapresa è quella giusta, iniziare a definire eventuali correttivi sul campo e le strategie per eventuali rinforzi sul mercato a gennaio. Un discorso che riguarda anche l‘Inter, favorita d’obbligo in questo campionato, ma che ha vissuto un avvio di torneo, in Serie A, con qualche difficoltà in più rispetto al previsto.

Per i nerazzurri di Simone Inzaghi, c’è già stato qualche passo falso. E contemporaneamente, la concorrenza si dimostra, almeno per adesso, più agguerrita e in palla rispetto allo scorso anno, per una annata 2024/2025 che potrebbe essere decisamente più equilibrata. I campioni d’Italia saranno chiamati a risposte importanti sul campo, senza perdere l’andatura né in patria, né in Europa, dove occorreranno prestazioni di alto livello per puntare in alto.

Sul mercato, l’Inter ha condotto una sessione di trasferimenti estiva accorta, ma centrando, di fatto, tutti gli obiettivi, trattenendo i big e riuscendo a portare a casa senza spese folli i rinforzi desiderati. Per una rosa più profonda e competitiva rispetto allo scorso anno, in attesa che i risultati svelino se davvero i nerazzurri potranno fare meglio della passata stagione. Ma Marotta è sempre in attività e si guarda già attorno per eventuali colpi da realizzare a gennaio, per puntellare ulteriormente la squadra. In questo senso, viene messo nel mirino un giocatore già seguito dal Milan, per un nuovo derby di mercato di fuoco.

Inter, il prossimo colpo di mercato arriva dal Torino: Milan beffato

Se il Milan è stato stregato da Samuele Ricci, il giocatore potrebbe fare comodo anche ai nerazzurri, o per lo meno lo pensano i loro tifosi.

I campioni d’Italia in questo weekend affrontano il Torino di Vanoli, autore di una buona partenza in stagione. Calciomercato.it ha chiesto, prima del match, ai suoi utenti, con il consueto sondaggio inviato sul canale Telegram, quale giocatore granata farebbe più comodo all’Inter e il sondaggio è stato vinto proprio da Ricci con il 45%. Prevalenza netta rispetto agli altri nomi proposti, come Coco (24%), Zapata (14%), Schuurs (10%) e Che Adams (7%).