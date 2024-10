DIRETTA Serie A, Udinese-Lecce: segui la cronaca LIVE

Il programma del sabato della settima giornata di Serie A si apre con Udinese-Lecce: calciomercato.it seguirà il match in tempo reale

Dopo i due anticipi del venerdì, la settima giornata di Serie A prosegue oggi con altre tre partite. Nel primo match in programma, l’Udinese affronta il Lecce in casa. Reduci da due sconfitte consecutive in campionato, i bianconeri hanno perso l’abbrivio di un avvio di stagione di assoluto livello, che li ha condotti anche in vetta alla classifica in virtù dei 10 punti conquistati nelle prime quattro giornate.

Tornare al successo di fronte al proprio pubblico e rimanere nelle zone alte della classifica prima della sosta rappresenta una missione alla portata della squadra allenata da Kosta Runjaić. I salentini, dal canto loro, sono pronti a vender cara la pelle per tornare ad una vittoria che manca da ben quattro partite tra campionato e Coppa Italia (due pareggi e due sconfitte). Grande ex della partita, Luca Gotti ha bisogno di fare punti per uscire dalla zona retrocessione e mettere pressione al Cagliari, impegnato nella difficile sfida contro la Juventus. A livello di precedenti, gli ultimi cinque scontri diretti in Friuli si sono conclusi con due vittorie dei padroni di casa, due pareggi e un successo giallorosso. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Udinese-Lecce

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Dorgu, Oudin, Rebic; Krstovic. All. Gotti.

CLASSIFCA SERIE A: Napoli 16 punti*; Juventus 12; Milan, Inter e Torino 11; Empoli, Lazio e Udinese 10; Roma e Verona* 9; Como 8*; Fiorentina, Atalanta e Bologna 7; Parma, Genoa, Cagliari e Lecce 5; Venezia* 4; Monza 3

*una partita in più