“Siamo messi malissimo”: la Serie A trema, nuovo attacco

La Serie A si trova coinvolta in un vero e proprio polverone e il rischio è che il sistema vada a picco: l’attacco è diretto e senza censure

Un caso dietro l’altro. La Serie A non trova pace e affronta l’ennesima inchiesta che la coinvolge in qualche modo.

La Procura di Milano sta indagando sulle curve di Inter e Milan, con uno scenario che vede le società al momento come vittime di forti pressioni da parte di alcuni rappresentati del tifo organizzato. Una situazione che è al vaglio anche della Procura Federale con Chiné che ha chiesto gli atti ai magistrati milanesi per valutare l’esistenza di eventuali responsabilità dal punto di vista sportiva.

Una situazione che arriva in un momento già particolarmente caldo per il nostro calcio. Appena sabato scorso Genoa-Juventus si è giocata a porte chiuse per gli incidenti avvenuti la settimana scorsa tra tifosi dei rossoblù e quelli della Sampdoria prima e dopo il derby di coppa Italia. C’è poi la vicenda che riguarda l’arbitro Maresca, fermato dall’Aia per le accuse piovute sul suo capo.

Una situazione che fa preoccupare il giornalista Toni Damascelli che intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha dato un commento di quanto sta accadendo all’interno del calcio italiano.

Serie A, Damascelli all’attacco: “Dichiarazioni avventate e ipocrite”

Nel corso del suo intervento all’emittente radiofonica, Damascelli ha rimarco le tante vicende che vedono il calcio italiano sotto accusa.

“Dopo sei giornate di campionato – afferma – abbiamo Genoa-Juventus a porte chiuse, gli arresti tra gli ultras, la questione di Maresca“. Una situazione che gli fa esclamare: “Siamo messi malissimo”. Il problema è che non si sa quel che potrà accadere da qui ai prossimi mesi: “Si muove qualcosa? Bisogna vedere cosa porta il movimento. Quando gli inquirenti dicono subito che non c’entrano le società, mi sembrano dichiarazioni avventate e ipocrite” la sua considerazione.

Il riferimento è proprio agli inquirenti che stanno conducendo l’inchiesta milanese che hanno definito Inter e Milan come parti lese. Saranno le indagini a confermare o ribaltare questa considerazione, nella speranza che il calcio italiano non ne esca travolto.