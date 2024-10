Napoli-Como, tensione in campo tra Strefezza e Buongiorno. Poi polemiche per un rigore

Si surriscaldano gli animi nel secondo tempo di Napoli-Como: schiaffo di Strefezza su Buongiorno, poi polemiche per un rigore non concesso a Kvara

Attorno al 56′ si riscaldano gli animi al Maradona per spintoni e una manata di Strefezza su Buongiorno. I due entrano in contatto dopo una decisione errata del direttore di gara.

Infatti, poco prima c’era un chiaro fallo su Anguissa a centrocampo, che l’arbitro Feliciani non ha ritenuto fischiare. A gioco fermo, alcuni giocatori del Napoli e del Como sono entrati in contatto e tra questi proprio il numero 7 brasiliano e il difensore della Nazionale italiana. Dopo la manata di Strefezza, Buongiorno si è lasciato cadere sul terreno di gioco. Il direttore di gara poi ha ammonito entrambi i calciatori.

Gli attimi di tensione si sono raffreddati poco dopo, ma di certo resta sbagliata la lettura dell’arbitro che non ha fischiato il fallo su Anguissa. Successivamente, però, su un contropiede del Napoli è scoppiata una nuova polemica contro Feliciani. Al 64′ polemiche gli azzurri chiedono un calcio di rigore per una spinta in area su Kvaratskhelia. Il direttore di gara era vicinissimo all’azione e ha ritenuto il contatto troppo leggero per decretare un altro tiro dal dischetto. Antonio Conte ha protestato con veemenza in panchina e si è procurato un cartellino giallo.

A proposito di rigore, c’è da sottolineare la decisione del mister sui tiratori dagli undici metri. Ad inizio secondo tempo il Napoli ha ottenuto un rigore e dal dischetto si è presentato Lukaku. Politano potrebbe essere il secondo della gerarchia.