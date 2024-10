Inzaghi via dall’Inter, erede ‘bloccato’: Marotta non perde altro tempo

Il futuro di Simone Inzaghi potrebbe clamorosamente essere lontano dall’Inter: l’intreccio chiama immediatamente in causa l’eventuale erede. I dettagli

Rialzatasi dopo il doppio schiaffo patito per mano del Milan nell’ultimo derby, l’Inter di Simone Inzaghi ha immediatamente risollevato la china in campionato e in Champions League, battendo prima l’Udinese e poi la Stella Rossa. Un duplice successo tutt’altro che irrilevante che cade a cavallo di una settimana che sta vedendo i nerazzurri al centro di diverse vicende extra campo.

Inoltre, sebbene l’inizio della sessione invernale di calciomercato sia ancora piuttosto lontano, non sono poche le indiscrezioni che direttamente o indirettamente riguardano i nerazzurri. Marotta, infatti, ha già cominciato a sondare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare un organico che soprattutto dalla cintola in già ha messo in luce qualche sbavatura. In realtà, a calamitare l’attenzione mediatica nelle ultime settimane è anche il futuro di Simone Inzaghi che, non dimentichiamolo, ha da qualche mese apposto la sua firma sul suo nuovo contratto con l’Inter, prolungandone la scadenza fino al 2026. Sia pur in maniera blanda, però, negli ultimi tempi il tecnico piacentino è stato accostato a diversi club inglesi in un effetto domino, però, che non ha ancora preso piede.

Inter, Simeone per il post Inzaghi: le ultime dalla Spagna

Laddove il pressing d’Oltremanica dovesse sortire effetti concreti, l’Inter sarebbe dunque costretta a vagliare con attenzione l’idea di un sostituto di Inzaghi. Ipotesi che, al momento, non è minimamente presa in considerazione dai piani alti del club nerazzurro, vista la volontà di continuare il progetto virtuoso con il tecnico piacentino. Dalla Spagna, però, viaggiano su un’altra lunghezza d’onda.

Secondo quanto riferito da todofichajes.com, infatti, l’Inter avrebbe individuato l’ipotetico erede di Inzaghi in quello che sarebbe un clamoroso cavallo di ritorno. Il riferimento è al ‘Cholo’ Simeone, che non ha mai nascosto il desiderio di sedere un giorno sulla panchina dell’Inter. Un’attrazione fatale che, stando alle ultime indiscrezioni dalla Spagna, potrebbe infiammarsi nel caso in cui diverse tessere dovessero incastrarsi. Sebbene sia stato blindato dall’Atletico Madrid in tempi e in modi diversi, infatti, non è escluso che Simeone entri nell’ordine di idee di lasciare il ‘Wanda Metropolitano’. Soprattutto se arrivassero determinate chiamate. Come già ribadito, però, almeno per il momento il club meneghino sembra avere altri piani, con Inzaghi sempre al centro del villaggio.