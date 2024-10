Colpo di scena Juve-Inter: ‘scippo’ improvviso, va via a zero

Rivali non solo sul campo, Inter e Juventus lavorano ormai da diverse settimane ad un possibile colpo a costo zero

Prosegue a distanza la sfida tra Inter e Juventus in classifica dopo un avvio di campionato molto equilibrato. Le due formazioni, in attesa dello scontro diretto del prossimo 27 ottobre, sono separate in classifica da un solo punto. A guidare l’attuale Serie A, invece, è il sorprendente Napoli di Antonio Conte che dopo un inizio traumatico con il Verona ha messo in fila una serie di risultati più che positivi.

A questo quadretto, va ovviamente aggiunto anche il Milan che, a pari punti con l’Inter, si candida a pieno titolo tra le squadre in corsa per uno scudetto combattutissimo. Tornando alla rivalità che separa nerazzurri e bianconeri, come d’abitudine negli ultimi anni, non mancano inoltre anche i dispetti tra i due club sul mercato. L’ultimo caso, ad esempio, riguarda Cabal, il centrale colombiano prelevato dalla Juventus con un blitz improvviso nell’ultima sessione di calciomercato. Il difensore ex Verona, che da giorni veniva trattato da Marotta, è stato convinto dalla rapidità d’intervento dei bianconeri.

Un altro caso analogo potrebbe riguardare Jonathan David. L’attaccante canadese, com’è risaputo, andrà in scadenza di contratto con il Lille al termine di questa stagione. Inter e Juventus vengono indicate da settimane come due tra le società maggiormente interessate al calciatore. Non è peraltro escluso che uno dei due club possa muoversi già a gennaio in caso di movimenti in uscita nei rispettivi reparti d’attacco. L’Inter è pronta a piazzare almeno uno tra Correa e Arnautovic, mentre la Juve potrebbe separarsi in anticipo da Milik qualora non dovesse dare le adeguate garanzie sotto l’aspetto fisico.

Calciomercato Inter e Juventus, irrompe il Barcellona su David

Stando alle ultime indiscrezioni circolate in Spagna, chi potrebbe complicare i piani di Inter e Juventus per Jonathan David è il Barcellona.

Il club blaugrana, come rivelato dal diario ‘Sport’, starebbe preparando l’eredità di Robert Lewandowski in avanti. Il fortissimo attaccante polacco sta disputando una grande stagione, ma le 36 candeline spente lo scorso 21 agosto iniziano comprensibilmente a farsi sentire. Da qui, l’interesse da parte del Barcellona nei confronti di David, considerato tra i centravanti più talentuosi della nuova generazione. In questo senso, va riportata anche la concorrenza della solita Premier League con il Newcastle in prima fila per rovinare i piani delle due italiane e non solo.