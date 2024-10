Soulé non convince, bufera giallorossa: “Un abbaglio generale”

La prova di Matias Soulé nel corso della sfida contro l’Elfsborg ha lasciato strascichi importanti. Pazienza finita: ecco cosa è successo

Era atteso come uno dei protagonisti più in voga per la sfida tra Elfsborg e Roma. Ed invece Matias Soulé non è riuscito a sfruttare la nuova occasione concessagli da Ivan Juric. Il jolly argentino, lasciato libero di svariare su tutto il fronte offensivo, ha ‘sporcato’ la sua prestazione con diversi errori in fase tecnici e di lettura.

Sostituito nel secondo tempo per lasciare il posto a Paulo Dybala, Soulé non è ancora entrato nei meccanismi offensivi di una Roma che, soprattutto nel primo tempo, ha tenuto tanto il pallone, ma non è riuscita a creare concrete occasioni da gol. Poco cattivo nelle zolle del campo topiche in cui poter fare la differenza, l’ex esterno offensivo della Juventus non ha convinto. A differenza di quanto accaduto in occasione delle scorse uscite ufficiali, però, questa volta la scialba prova di Soulé è stata accompagnata da diverse critiche sui social. Non sono pochi, infatti, i tifosi della Roma che stanno esprimendo dubbi sulla bontà dell’affare con la Juventus, mettendo in luce la distanza che da un punto di vista tecnico separa Soulé da Dybala. Ecco una rapida carrellata di commenti a riguardo:

Mati Soulè è un abbaglio generale, sopravvalutatissimo, mediocrissimo — Checco Reno (@t0t0r3n0) October 3, 2024

Soule è veramente scarso mi domando come si possa prendere un abbaglio cosi #ElfsborgRoma — Leone Parigino (@LeoneParigino) October 3, 2024

Ma il reso di Soulè si può fare? — Romanista Comunista (@stalinromanista) October 3, 2024

@OfficialASRoma Fate il reso dí Soulè e Saud — MANGA (@Mocc_aMammt) October 3, 2024

Soule 30 milioni nonostante una masnada di intenditori scriveva fossero pochi.

Tutto questo meno di 2 mesi fa. — Mauro Oldani (@MauroOldani) October 3, 2024

De Rossi ha fatto spendere trenta milioni ai Friedkin per il nuovo Iturbe.#ASRoma #ElfsborgRoma #Soulè https://t.co/O4A9IMtZn6 — Paulo AS Sogna (RomaAlè.it) (@EnzaTende) October 3, 2024

Soule una grande delusione — Satchmo (@macserr) October 3, 2024

#ElfsborgRoma #soule non deve giocare più per almeno 10 partite — 💛💘🏆🌟🌟🌟🌟🌟 (@andrea_v1971) October 3, 2024

Mamma ragazzi ma Soulè sta Iturbando da inizio stagione — Veretouttismo (@Erniaimperator2) October 3, 2024