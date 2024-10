Preoccupazione Inter: “Situazione delicata” | ESCLUSIVO

Il caso ultras allarme e c’è preoccupazione in casa Inter: la situazione non è semplice, attesa per l’evolversi dell’inchiesta

La società si dice tranquilla, gli inquirenti indicano l’Inter come parte lesa, ma è innegabile che l’inchiesta della Procura di Milano sugli ultras non fa stare sereni i nerazzurri.

Anche di questo ha parlato a ‘Ti amo calciomercato’ sul nostro canale Youtube, Fabio Costantino, direttore di FcInternews.it: “C’è un po’ di preoccupazione perché è una situazione delicata. Qui non parliamo di calcio, qui si parla di reati, di indagini, di argomenti che vanno presi con le pinze. Ogni giorno escono nuovi dettagli, nuove rivelazioni: in una situazione di questo genere è difficile anche farsi un’idea di come potrebbe andare a finire. Personalmente non ho gli strumenti per farmi un’idea di come finirà, attendiamo che le indagini vadano avanti, affidiamoci anche a quanto detto ieri che le società e le persone tirate in ballo non sono sotto inchiesta”.

Quindi aggiunge: “È evidente che gli inquirenti seguono tutto da prima ed è evidente che la criminalità organizzata è infiltrata da tempo nelle curve, non solo Inter e Milan. È chiaro che i club non amano questa situazione, anche se a volte devono scendere a patti per quieto vivere. Sai, dici di no e non sai come va a finire. Dimarco ha dovuto chiedere scusa per un coro ed era già arrivate minacce, striscioni”.

Inter, non solo inchiesta: tra futuro Inzaghi e mercato

Oltre che dell’inchiesta, Costantino si sofferma anche sul calcio giocato e sulle voci di mercato. Sui cambi di formazione afferma: “Non avremo un undici tipo, Inzaghi ruoterà molto i giocatori a sua disposizione e questo porterà anche delle défaillance”.

Quindi sulle voci su Inzaghi e l’interesse del Manchester United: “Che sia molto popolare anche in campo internazionale è evidente. Sta riscuotendo consensi da colleghi da grandissimo lignaggio. Guardiola, Klopp ed altri grandi giocatori si sono sempre detti affascinati dal gioco di Inzaghi. Da quando è arrivato all’Inter è cresciuto tantissimo. Al Manchester United è il caos, credo che neanche Harry Potter possa sistemare la situazione. Oaktree? Difficile capire cosa pensano sull’affare ultras. Credo che i tesserati intrattengono rapporti con il tifo organizzato, ma questo non vuole dire essere compartecipi di business che magari ignorano”.

Infine, sui calciatori in scadenza nel 2025: “Non è facile, credo che il prossimo mercato sarà rivelatorio delle ambizioni dell’Inter perché ci saranno da sostituire diversi giocatori. La proprietà vuole ringiovanire la rosa che un po’ cozza che la voglia die esperienza di Inzaghi. Potrei dirti che de Vrij è il più facile da rinnovare perché ha un’opzione a favore del club e c’è pure Acerbi in scadenza. Il grande investimento va fatto lì”.