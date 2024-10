“Non sono d’accordo”: Juric va oltre il risultato, poi ‘difende’ Soulé

Le parole di Ivan Juric ai microfoni di Sky Sport al triplice fischio della gara contro l’Elfsborg. Ecco quanto dichiarato dal tecnico giallorosso

Complice soprattutto un primo tempo giocato su ritmi molto bassi, la Roma esce con zero punti dalla trasferta alla ‘Bora Arena’. Sebbene abbia avuto per larghi tratti della gara il pallino del gioco in mano, i giallorossi non sono riusciti a trovare il bandolo della matassa. Nel post partita, Ivan Juric ha comunque analizzato la gara guardando il bicchiere mezzo pieno, se non altro per quanto riguarda la prestazione offerta dai suoi. Ecco quanto evidenziato ai microfoni di ‘Sky Sport’:

Squadra in confusione soprattutto nel primo tempo: si è rischiato un po’ troppo con le scelte di formazioni? “Non sono d’accordo con questa visione della partita, la squadra ha fatto bene, ho visto tante occasioni e tanto gioco. Sicuramente c’è da migliorare nelle ripartenze subite, a volte le partite vanno così: abbiamo tirato tantissimo ma non siamo riusciti a fare gol, lo accettiamo. Ma non ho visto confusione o cose di questo tipo”.

Ci sono ampi margini di miglioramento? “Quello che noto sono le marcature preventive. Anche in situazione di superiorità non siamo nelle condizioni di bloccare. Siamo stati in tanti altri aspetti positivi, in quelle poche volte in cui non lo siamo stati, abbiamo subito occasioni da gol”.

Centravanti spesso da solo? “Abbiamo fatto tante cose buone per arrivare in attacco e lì devi alzare la qualità. Con Dovbyk siamo riusciti a dare la palla dentro l’area di rigore, dove lui l’ha smistata creando i presupposti per l’occasione di Pellegrini. Ci sono cose da migliorare negli ultimi metri e nelle ripartenze. Il risultato è assolutamente negativo, ma non voglio buttare tutto, nella maniera più assoluta”.

Qualità della rosa – “Ho una rosa con qualità dalla quale ottenere il meglio, sono molto soddisfatto di tantissime cose. Già oggi abbiamo fatto dei passi in avanti per me impressionanti dal punto di vista del gioco. Pensare a cosa manca alla rosa è controproducente“.

Soulé – “Un ragazzo che si dà da fare, ha qualità; è al secondo anno in Serie A, non si nasconde, non soffre la pressione. Ha fatto un anno a Frosinone, bisogna farlo crescere sia fisicamente che nelle posizioni, dove stasera mi è piaciuto di più. Bisogna lavorare ma sono molto fiducioso”.