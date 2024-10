L’orgoglio di Italiano: “Bologna coraggioso, il Liverpool non se l’aspettava”

Sconfitta nonostante una buona prova per il Bologna: le parole di Italiano dopo la sfida contro il Liverpool

Per il Bologna è arrivata una sconfitta ad Anfield Road, ma contro il Liverpool la squadra di Italiano non ha affatto demeritato. Sotto subito di un gol dopo appena 11 minuti, i rossoblù avrebbero potuto andare in crisi, ma invece hanno mantenuto la calma e iniziato a fare gioco, impensierendo in più occasioni Alisson e vedendosi annullare un gol di Dallinga per fuorigioco.

Vincenzo Italiano nel post gara ha parlato così a ‘Sky’ del match: “Usciamo da Anfield a testa alta. Abbiamo fatto una grande partita. Solo nel primo gol potevamo fare meglio, ma abbiamo mostrato personalità e creato occasioni. Abbiamo preparato la partita in un giorno e mezzo”.

Italiano quindi continua: “Il Liverpool forse non si aspettava un Bologna così coraggioso. Magari un gol potevamo farlo, visto che contano in classifica. Ma dobbiamo ripartire dall’atteggiamento – ha aggiunto l’allenatore -sono mattoncini importanti per il nostro percorso”. Quindi ha concluso: “Dopo pochi minuti è passata l’emozione e abbiamo fatto una grande prestazione. Ora pensiamo al campionato: anche lì ci servono punti”.

Liverpool-Bologna, il rammarico di Orsolini

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Riccardo Orsolini che ha parlato anche lui nel post gara a ‘Sky’. L’attaccante ha affermato: “C’è tanto orgoglio ed emozione. Giocare ad Anfield non è facile per nessuna squadra, figuriamoci per una realtà come la nostra. Abbiamo messo impegno e voglia, questa sconfitta è meno amara”.

L’attaccante del Bologna prosegue: “Abbiamo cercato di subire il meno possibile lo choc iniziale e con carattere abbiamo provato a giocare, sbagliando anche, consapevoli che ogni errori si può recuperare”. Orsolini elogia la squadra: “Al mister è piaciuta questa compattezza, abbiamo avuto delle occasioni, preso un palo e una traversa. Abbiamo giocato con umiltà e coraggio. Abbiamo provato anche qui a giocare palla a terra, anche se non era facile: quando giochi così, ti assumi rischi e responsabilità. In ogni caso sarà una serata leggendaria”.