“La coperta è corta”: difesa o attacco, la Juventus fa la sua scelta | ESCLUSIVO

Dalla svolta di Lipsia agli interventi sul mercato di gennaio: le mosse della Juventus tra difesa e attacco

Il campo ha sorriso alla Juventus, anche se dalla trasferta di Lipsia Thiago Motta torna con tanta amarezza per i guai fisici di Bremer (stagione finita per lui) e Nico Gonzalez (3-4 settimane di stop).

Ha parlato di questo e delle possibili mosse sul mercati Marco Spadavecchia di Radio Bianconera, intervenuto a Ti Amo calciomercato sul canale Youtube di Calciomercato.it. Spadavecchia ha definito “impresa storica” la vittoria di ieri e ha aggiunto: “Credo che la Juventus sia veramente nata ieri sera. Sono quelle gare dalle quali nasce una nuova squadra, con nuovi principi di gioco, ribaltando un paradigma che era sedimentato nella testa dei giocatori. Una squadra che sotto e con un uomo in meno ha continuato ad attaccare, una cosa che non si vede così frequentemente nel calcio italiano e si è vista con ancor meno per la Juventus che negli ultimi anni è stata protagonista anche di grandi imprese, ma l’idea era di limitare i danni in certe situazioni”.

NUOVI ARRIVI – “Mi ha impressionato Kalulu. Mi aspettavo un calciatore in grado di poter fare la differenza fin da subito. Il miglior Kalulu l’abbiamo visto un paio di stagioni fa, nell’anno dello scudetto del Milan. Mi aspettavo un giocatore pronto, ma si sta rivelando anche determinante. Ieri due salvataggi decisivi, mi ha sorpreso la personalità con cui si è inserito nel gruppo. Ha mostrato una certe disinvoltura. Ora sarà chiamato ad un ruolo ancora più importante perché dovrà sostituire l’insostituibile Bremer. Conceicao è un funambolo, un giocatore che ha coraggio, ha qualità, per fare quelle giocate te la devi sentire. Per il momento ha preso le misure, riesce ad essere decisivo in un fazzoletto e lo ha fatto ieri in maniera determinante”.

Calciomercato Juventus, caccia al vice Vlahovic: “Si sa da inizio stagione”

Spadavecchia ha continuato il suo intervento soffermandosi alle possibili operazioni nel calciomercato di gennaio. Rinforzare la difesa per l’infortunio di Bremer oppure andare a caccia di un vice Vlahovic? “Non escludo entrambe le cose – afferma – . Credo che ci sarà un intervento in attacco. Potrebbero esserci delle promozioni dalla Next Gen o dalla Primavera addirittura. Per la difesa c’è Kalulu che può giocare a destra, ma anche centrale, eventualmente c’è anche Cabal, c’è sempre Danilo, senza dimenticare Gatti. Addirittura potrebbe anche giocarci Savona che ha fatto il braccetto di destra con Brambilla. Non escludo un intervento sul mercato, ma non per un titolare”.

VLAHOVIC – “Mi aspetto qualche cosa sul mercato perché la coperta è corta e lo si dice da inizio stagione. Centravanti di riserva non ce ne sono e mi aspetto qualcosa, magari con uno di quei nomi accostati quest’estate. Vlahovic ha fatto bene a scusarsi con la tifoseria, per togliersi i sassolini dalla scarpa c’è tempo, deve ancora farne di strada il ragazzo. Ieri ha fatto particolarmente bene, ha fatto due gol da centravanti: questo giocatore i numeri ce li ha, una volta migliorato il discorso emotivo, può davvero esplodere e con Thiago Motta mi aspetto più gol”.