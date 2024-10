Infortunio e rabbia: niente Fiorentina-Milan per il centrocampista

Il giocatore si è fermato nel corso dell’ultimo match europeo. Non ci sarà domenica sera al Franchi per Fiorentina-Milan

Ancora un infortunio a centrocampo e niente Fiorentina-Milan, di domenica sera. Il calciatore si è fermato in occasione dell’ultimo match disputato.

Stiamo parlando di Rolando Mandragora, che ha chiesto il cambio nei minuti finali del primo tempo della partita che vede la Viola di Palladino impegnata contro The New Saints. L’italiano è stato davvero sfortunato, essendosi infortunato proprio nel momento in cui ha calciato verso la porta. Il suo pallone ha colpito la traversa, quasi all’incrocio dei pali, ma la disperazione è arrivata soprattutto per il guaio fisico avvertito. L’ex Torino ha subito mimato con le mani il cambio: ha così lasciato il campo, zoppicando e visibilmente nervoso, consapevole del fatto che lo stop potrebbe non essere breve. Nelle prossime ore capiremo l’entità del problema che dovrebbe essere al ginocchio sinistro. La partita di Conference League di Mandrogara è dunque finita al 45esimo del primo tempo, con Palladino che si è così affidato a Richardson.

Fiorentina-Milan senza Mandragora, Fonseca ritrova Morata

Tanti cambi per la Fiorentina, che un po’ sta pensando al Milan. Contro The New Saints, infatti, sono tanti i giocatori, a cui si affida di solito l’ex Monza, fuori. Il risultato bloccato sullo zero a zero, però, potrebbe portare Palladino a schierare comunque alcuni degli elementi risparmiati per la sfida contro i rossoneri.

Una partita quella di domenica, che il Milan, invece, affronterà sicuramente senza Ismael Bennacer e Alessandro Florenzi, out per infortunio come Marco Sportiello. Il Diavolo per l’occasione è pronto ad affidarsi alla formazione schierata sia contro il Lecce che con l’Inter. Alvaro Morata, infatti, dopo essere rimasto in panchina per un’ora contro il Bayer Leverkusen dovrebbe riprendersi una maglia da titolare.

Sperano di fare lo stesso Davide Calabria e Pavlovic, che provano ad insidiare Emerson Royal e Fikayo Tomori. A far spazio all’attaccante spagnolo sarà chiaramente Ruben Loftus-Cheek. La prova dell’inglese, d’altronde, anche contro il Bayer Leverkusen non è stata certo entusiasmante.