Incanta contro il Real: Tiago Santos con David in Serie A

Sia Jonathan David che Tiago Santos potrebbero lasciare la Ligue 1 e il Lille per trasferirsi in Serie A: il punto della situazione

Il Lille a sorpresa ha battuto il Real Madrid, nella seconda giornata di Champions League. A decidere il match è stato un rigore trasformato da Jonathan David.

Il giocatore della nazionale canadese è così già salito ad otto gol in stagione, oltre a due assist. Il classe 2000 è stato certamente uno degli elementi più osservati ieri sera. Il calciatore nato a Brooklyn si appresta a vivere i suoi ultimi mesi nel club di Ligue 1: il contratto, in scadenza fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno 2025, infatti, difficilmente verrà rinnovato e le big del calcio europeo sono pronte a strapparlo al Lille.

L’estate scorsa ci hanno pensato Milan e Roma, ma in queste settimane stanno chiedendo informazioni al suo entourage soprattutto Inter e Juventus, ma non è da escludere un ritorno di fiamma da parte dei rossoneri, che non hanno certo un reparto offensivo giovane. Alvaro Morata è la certezza, ma il prossimo 23 ottobre saranno 32 gli anni. I bianconeri, invece, devono fare i conti con una mancanza di alternative a Dusan Vlahovic e Jonathan David rappresenta chiaramente un’occasione da prendere in considerazione.

Serie A: Milan e Juve su Santos

Ma l’attaccante della Nazionale canadese non è l’unico pronto a spiccare il volo e a lasciare il Lille nelle prossime sessioni di calciomercato. Anche lui si è messo in mostra nel corso del match contro il Real Madrid e ha attirato le attenzioni di tutti gli scout presenti.

Stiamo parlando di Tiago Santos, che si è reso protagonista di una grande gara con i Blancos. In estate ci ha pensato seriamente il Milan, ma l’arrivo di Emerson Royal ha bloccato tutto. Il suo nome può tornare di moda visto il sempre più probabile addio di Davide Calabria, ma i 12-14 milioni di euro che sarebbero serviti pochi mesi fa, adesso non basteranno più. Il prezzo del giocatore portoghese è, infatti, destinato ad alzarsi. Serve, dunque, fare in fretta, ma attenzione all’inserimento di altre squadra. Il giocatore piace in Inghilterra e può presto diventare un’idea anche per la Juventus in vista della prossima stagione, con un’eventuale partenza di Danilo. Sullo sfondo, resta vigile anche la Roma, soprattutto qualora Saud dovesse continuare ad evidenziare i limiti tecnico-tattici emerse nelle sue prime due apparizioni in giallorosso.