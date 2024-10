Il vice Vlahovic arriva dalla Spagna: la decisione è già stata presa

Vlahovic unico attaccante a disposizione per Thiago Motta e la Juventus può correre ai ripari: la scelta per il nuovo attaccante

Ancora un’operazione per Arek Milik e tempi di recupero che si allungano nuovamente, rinviando il rientro in campo di almeno un paio di mesi.

Il polacco per la Juventus resta l’unica alternativa di ruolo a Vlahovic, salvo qualche esperimento che Thiago Motta ha fatto e potrebbe riproporre. Tra Nico Gonzalez (ora anche lui fermo per infortunio) e Yildiz, l’allenatore bianconero potrebbe provare a creare una variante all’utilizzo del bomber serbo, ma fino a gennaio il numero 9 juventino sarà chiamato a fare gli straordinari.

Poi sarà il mercato a far capire se Giuntoli vorrà intervenire nel reparto offensivo e in che modo vorrà farlo. Difficile immaginare una Juventus che non acquisti un attaccante alla riapertura del calciomercato, con le strategie che però non sono ancora chiare: anticipare il budget eventualmente previsto per l’estate o andare su un profilo low cost.

Qualunque sia la strategia che adotterà la Juventus, è chiaro che a gennaio qualcosa si farà: ma quale può essere i nome giusto per i bianconeri? Calciomercato.it lo ha chiesto nel suo sondaggio di X e la risposta è stata netta.

Calciomercato Juventus, il vice Vlahovic è già stato scelto

Ferran Torres come vice Vlahovic: questa la scelta della maggior parte degli utenti che hanno risposto al sondaggio social pubblicato sull’attacco della Juventus.

Il calciatore del Barcellona è stato votato dal 36,4% dei partecipanti, staccando tutte i rivali: Raspadori e Kalimuendo si sono fermati al 22,7%, mentre Jovic non è andato oltre il 18,2%. Ferran Torres al momento non è uno dei titolari fissi di Flick, anche se ha comunque collezionato 8 presenze per un totale di oltre 400 minuti in campo, con un gol e due assist complessivi.

Il suo profilo non è quello tipico di un centravanti di area di rigore, ma avrebbe quella ecletticità che non dispiace a Thiago Motta che potrebbe utilizzarlo sia come numero 9 atipico, per far rifiatare Vlahovic, sia insieme all’attaccante serbo. Non resta dunque che attendere per capire se davvero la Juventus punterà su un vice Vlahovic in inverno e chi sarà il profilo prescelto.