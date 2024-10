Il nuovo allenatore molla i bianconeri: dietrofront improvviso e nuova squadra

Il nuovo allenatore era già in viaggio per firmare il contratto, poi l’improvviso dietrofront: richiamato dalla ex squadra

Una telefonata cambia la vita o comunque può alterarne il decorso. Chiedere, per conferma, all’Ascoli che si ritrova improvvisamente ancora senza allenatore, quando ormai tutto sembrava fatto.

Ha dell’incredibile la storia che arriva dalla Serie C dove i marchigiani stanno cercando un nuovo tecnico in seguito all’addio di Carrera. La scelta, in realtà, era già stata fatta con Attilio Tesser che si era anche messo in viaggio, insieme al suo staff, per raggiungere la città e firmare il nuovo contratto. Il tecnico però ha dovuto fare improvvisamente dietrofront, proprio a causa di una chiamata ricevuta: una telefonata che ha cambiato l’esito dell’intera vicenda, con Tesser che ha fatto inversione di marcia ed è tornato indietro.

A spiegarlo è stato lo stesso allenatore che ha voluto ringraziare la piazza per il sostegno mostrato e ha anche chiesto scusa per il suo comportamento. “Mi dispiace per la piazza che ritengo sia da Serie A – le parole di Tesser -. Ero contento di poter tornare ad allenare in questa piazza, tanto che ero arrivato a quasi alle porte di Ascoli”. Quindi le scuse: “Voglio chiedere scusa alla piazza alla società e alla proprietà. Aggiungo sottolineo che la proprietà mi aveva accontentato in tutto”.

Ascoli, dietrofront Tesser: cosa è successo

Ma cosa ha portato all’improvviso dietrofront di Tesser? A raccontarlo è il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinella ai microfoni di ‘VeraTv’: “lo ha richiamato la Triestina – le sue dichiarazioni -. Ci ha mollati senza scrupoli”. Il tecnico, infatti, è ancora vincolato dal contratto con il club friulano che ha allenato nella scorsa stagione.

La Triestina però, come l’Ascoli, è in questi giorni alla ricerca di un nuovo tecnico dopo l’esonero di Michele Santoni e l’interim di Geppi Marino. La scelta sarebbe ricaduta proprio su Tesser che quindi è stato richiamato a guidare la squadra, proprio poco prima che firmasse la risoluzione del contratto per accordarsi con l’Ascoli. A breve potrebbe quindi arrivare l’ufficialità del ritorno di Tesser alla Triestina, anche se la ‘Gazzetta dello Sport’ parla di problemi familiari per un collaboratore che lo hanno spinto a rifiutare l’incarico. Ad ogni modo ora il club marchigiano dovrà individuare il nuovo allenatore a cui affidare la squadra.