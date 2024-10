Castellanos lancia la Lazio: Nizza travolto sotto il diluvio

La Lazio batte 4-1 il Nizza ed è a punteggio pieno nella classifica di Europa League: Castellanos protagonista con una doppietta

Altra vittoria per la Lazio in Europa League e primo posto in classifica a punteggio pieno. La squadra di Baroni travolge 4-1 il Nizza con Castellanos protagonista con una doppietta sotto il diluvio.

La pioggia battente non frena gli ardori biancocelesti che dopo un avvio equilibrato, sbloccano il match con Pedro al 20′ minuto. La rete stappa la partita e la Lazio prende il sopravvento: al 35′ p proprio Castellanos a siglare il gol del raddoppio, ma prima dell’intervallo Boga riapre le ostilità con la rete del 2-1 con la quale si va al riposo.

Ad inizio ripresa il copione però non cambia e così la Lazio prende il largo: al 53′ è ancora Castellanos ad andare in gol anche se l’esultanza è rinviata dall’intervento della Var. Sul campo la rete era stata annullata per un presunto fuorigioco, dopo la revisione il gol viene convalidato e l’Olimpico può esultare. C’è tempo anche per Zaccagni che su calcio di rigore firma il poker biancoceleste.

Europa League, poker Lazio contro il Nizza: marcatori e classifica

Siamo al 65′, ma il match si può dire che finisce qui, anche perché la pioggia condiziona in maniera pesante il gioco delle due squadre. Il campo è ai limiti della praticabilità con alcune zone dove il pallone fa fatica a rimbalzare, ma il direttore di gara fa continuare fino al novantesimo.

Vince quindi la Lazio e replica il successo dell’esordio contro la Dinamo Kiev: per la squadra di Baroni tra tre settimane nuovo impegno contro il Lugodorets, prima di uno dei match più attesi del percorso europeo, quello contro il Porto. Intanto è arrivata un’altra vittoria che porta a tre i successi consecutivi tra campionato e coppa.

LAZIO-NIZZA 4-1: 20′ Pedro (L), 35′ Castellanos (L), 41′ Boga (N), 53′ Castellanos (L), 65′ Zaccagni rig.

CLASSIFICA EUROPA LEAGUE: Lazio 6 punti, Tottenham 6, Anderlecht 6, Ajax 4, Gatalasaray 4, Midtjylland 4, Slavia Praga 4, Hoffenheim 4, Steaua Bucarest 3, Rangers 3, Lione 3, Az Alkmaar 3, Bodo Glimt 3, Fenerbahce 3, Braga 3, Olympiakos 3, Malmoe 3, Viktoria Plzen 1, Eintracht Francoforte 1, Real Sociedad 1, Twente 1, Athletic Bilbao 1, Manchester United 1, Nizza 1, Roma 1, RFS 1, Elfsborg 0, Porto 0, Royal Union Saint Gilloise 0, Maccabi Tel Aviv 0, Ferencvaros 0, Paok Salonicco 0, Ludogorets 0, Dinamo Kiev 0, Qarabag 0, Besiktas 0.