Visite in gran segreto e firma: ma c’è già la prima grana per l’ex Juventus

Il giocatore è sbarcato in gran segreto in città: visite già sostenute, nelle prossime ore la firma sul contratto con il suo nuovo club

Ci siamo ormai per il ritorno in campo di Wojciech Szczesny, che nelle prossime ore sarà un nuovo giocatore del Barcellona dopo il grave infortunio rimediato da Ter Stegen.

I blaugrana erano a caccia di un portiere di livello e in pochi giorni hanno trovato l’accordo con l’ex portiere della Juventus, svincolato dopo il divorzio e la rescissione con lo stesso club bianconero. Szczesny in un primo momento aveva deciso di ritirarsi dalla scena e appendere i classici scarpini al chiodo, con tanto di passerella e saluto al pubblico dell’Allianz Stadium a margine della sfida di campionato tra la ‘Vecchia Signora’ e il Napoli. Qualche ora dopo invece è arrivato il pesante infortunio al ginocchio di Ter Stegen e la chiamata dei dirigenti del Barça e dell’amico Lewandowski, con l’estremo difensore polacco che ha cambiato idea accettando la proposta dei catalani.

Calciomercato Juventus, Szczesny torna in campo: oggi firma con il Barcellona

Martedì sera prima uscita praticamente ufficiale per Szczesny, ‘paparazzato’ sulle tribune dello stadio Olimpico di Montjuic in occasione della sfida di Champions League tra la squadra il Barcellona e lo Young Boys.

Gli uomini di Flick hanno travolto gli svizzeri per 5-0 davanti agli occhi proprio del portiere ex Juventus, che dopo lo sbarco in Catalogna già ieri in gran segreto aveva espletato le visite mediche di rito con il suo prossimo club. Szczesny sorridente sugli spalti e che ha scattato le sue prime foto con i tifosi da giocatore del Barcellona, in attesa ovviamente di formalizzare oggi l’accordo con il presidente Laporta e i dirigenti blaugrana. Come svela il ‘Chiringuito’, l’esperto portiere alle 13 firmerà il contratto annuale con il Barça fino al prossimo 30 giugno. Szczesny prenderà il posto di Ter Stegen e percepirà un ingaggio intorno ai 2 milioni di euro netti. Il polacco non avrà però il posto assicurato e dovrà nelle prime settimane trovare la forma migliore dopo il lungo stop.

Flick è stato in chiaro in tal senso nei giorni scorsi: “Non parlo di giocatori che non fanno parte della rosa e lui ancora non è un giocatore del Barcellona. Qui non c’è nessuna garanzia di essere titolare: questo è il Barça“, le parole dell’allenatore tedesco.