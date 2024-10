UFFICIALE la rottura del crociato: l’Inter osserva e spera

Il calciatore ha di fatto chiuso la stagione. L’operazione è in programma il prossimo 8 ottobre: il punto della situazione

Le indiscrezioni arrivate in mattinata, hanno purtroppo trovato conferme e per il calciatore la stagione è davvero finita.

Non sono giorni facili per l’Inter. I nerazzurri devono fare i conti con l’inchiesta sugli ultras e le notizie che arrivano ora dopo ora. Sono così emersi i nomi di alcuni tesserati del club campione d’Italia che hanno avuto delle conversazioni con dei membri della tifoseria organizzata. Andrà chiaramente accertata la portata di queste conversazioni, ma in questo momento sia Simone Inzaghi che Javier Zanetti hanno la lente di ingrandimento puntata addosso. I nerazzurri, però, nella serata di ieri, hanno ritrovato il sorriso grazie al campo. Calhanoglu e compagni si sono infatti, sbarazzati della Stella Rossa con un netto 4 a 0. Un risultato che conferma l’ottimo momento dei campioni d’Italia in Europa, dopo il pareggio prezioso arrivato, in trasferta, contro il Manchester City di Pep Guardiola. In campionato, con il ko nel derby, la situazione, invece, non è proprio come ci si aspettava in estate, ma c’è chiaramente tempo per rimettere ogni cosa al suo posto.

Inter, stop per Satriano: c’è l’annuncio UFFICIALE

L’Inter e i suoi dirigenti, dunque, pensano soprattutto al campo, ma tengono le antenne dritte per quanto riguarda il calciomercato e seguono con attenzione i calciatori che sono stati ceduti in prestito.

Tra questi c’è anche Martin Satriano, che è stato venduto al Lens con l’obbligo di riscatto. Una condizione, che scatta, però, solo al verificarsi di determinate condizioni, che riguardano la salvezza della squadra e non le prestazioni dello stesso giocatore. Prestazioni, che per sfortuna del club francese, l’attaccante non potrà più fornire. Martin Satriano, che fino a questo momento ha totalizzato solamente 37 minuti, frutto di quattro presenze, infatti, ha subito un brutto infortunio che lo terrà fuori praticamente per tutta la stagione.

L’uruguaiano si è fermato nel corso dei tempi supplementari del match contro Nizza, riportando la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. A scriverne è il Lens, sul proprio sito ufficiale. Il club francese sottolinea inoltre che l’intervento chirurgico è in programma il prossimo 8 ottobre. Poi lo stop sarà di almeno 6-8 mesi. Una brutta tegole per i transalpini, oggi sesti in classifica in Ligue 1.