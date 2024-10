Svolta Osimhen-Juventus: il Napoli ha già detto sì

Possibile svolta in arrivo sul fronte Osimhen-Juventus: il Napoli avrebbe già detto sì. La clamorosa indiscrezione sul futuro del bomber nigeriano

Si sta infiammando la pista Osimhen-Juventus in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Il club bianconero, in caso di separazione con Dusan Vlahovic, ha messo sulla propria lista anche il bomber di proprietà del Napoli.

Nelle ultime ore lo stesso Osimhen ha parlato così, fissando il prezzo del suo cartellino: “Valgo più di 100 milioni di euro! Ci sono pochi giocatori come me al mondo che hanno raggiunto questo stile e questo successo. Tutto è legato alle mie caratteristiche, alle cose che faccio, alla mia qualità. Quindi penso che me lo merito. Sono consapevole del contributo che do e di cosa posso fare, anche nella mia vita privata. La gente la pensa diversamente? Alcuni dicono 15 milioni, altri dicono 100-120-150… Ognuno ha opinioni diverse”.

E sull’avventura in prestito al Galatasaray: “Istanbul è incredibile. È una città molto grande, non lo sapevo. La cosa più importante è il Galatasaray: i tifosi rendono grande questa città, che è fantastica per me, la mia famiglia e i miei amici. Sono molto felice, Istanbul è una delle città più belle del mondo”. Nel frattempo, arrivano importanti indiscrezioni dall’estero sul fronte Juventus.

Calciomercato Juve, il Napoli apre per Osimhen: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Tribal Football’, il Napoli aprirebbe alla cessione di Osimhen anche alla Juventus. Il club di De Laurentiis sarebbe disposto a trattare coi rivali, a patto che vengano soddisfatte le loro richieste economiche.

Osimhen ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro, valida però solo per l’estero. Alla Juventus, dunque, potrebbe essere chiesta una cifra superiore, di almeno 80 milioni. Molto dipenderà anche dal futuro di Dusan Vlahovic, ma la pista Osimhen-Juve si fa sempre più calda.