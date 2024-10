Non ha pace, nuova lesione muscolare: Milan e Juventus a rischio

Ancora un infortunio, nuovo stop dopo l’ultimo problema muscolare: rientra direttamente dopo la sosta, a rischio anche le sfide contro Milan e Juve

Dopo un ottimo avvio di campionato, l’Udinese ha perso le ultime due gare con Roma e Inter. I friulani hanno dato filo da torcere comunque ai campioni d’Italia, riaprendo nel finale il match con il subentrato Lucca.

Poco male per la formazione di Runjaic, che veleggia in una situazione tranquilla di classifica e che ha ottenuto buone indicazioni anche dall’anticipo di sabato contro la squadra di Simone Inzaghi. Al match della ‘Dacia Arena’ non ha preso parte Thomas Kristensen, ai box a causa dell’infortunio rimediato dopo la trasferta dell’Olimpico con la Roma. Il giovane danese sembrava sulla via del recupero, ma dovrà alzare nuovamente bandiera bianca in vista della gara casalinga di sabato con il Lecce. Il classe 2002 accusa un problema muscolare al polpaccio e tornerà direttamente dopo la sosta per le nazionali, saltando così il prossimo impegno contro i pugliesi.

Nuovo stop quindi per Kristensen, che aveva già accusato dei guai fisici nel precampionato e che non gli avevano permesso di essere disponibile nelle prime due gare di Serie A.

Il danese era rientrato con il Como subentrando nel finale di partita, mentre con Parma e Roma era sceso in campo per tutti i 90 minuti di gioco. “Udinese Calcio comunica che gli esami strumentali effettuati su Thomas Kristensen hanno evidenziato una lesione al soleo del polpaccio destro. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo e i tempi di recupero saranno valutati in base all’evoluzione clinica”, recita il comunicato della società friulana. Non si conoscono quindi ancora con esattezza i tempi per il ritorno in campo, con Kristensen a rischio così anche per la sfida di San Siro con il Milan del 19 ottobre dopo la pausa. Da capire se il 22enne difensore riuscirà a recuperare contro i rossoneri e per le successive partite con Cagliari, Venezia e Juventus.

Kristensen è alla sua seconda stagione all’Udinese, prelevato nell’estate 2023 dall’Aarhus per 5 milioni di euro. Il giocatore è sotto contratto fino al giugno 2028 con la sodalizio della famiglia Pozzo.