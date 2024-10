Juventus, calvario infinito: UFFICIALE la nuova operazione al ginocchio

Va ancora sotto i ferri il giocatore di Thiago Motta. I bianconeri devono fare i conti con un vero e proprio calvario dell’attaccante

Brutte notizie a poche ore dal calcio d’inizio della sfida della Juventus contro il Lipsia, valevole per la seconda giornata di Champions League.

Thiago Motta, infatti, deve fare i conti con un vero e proprio calvario che vede come protagonista Arkadiusz Milik, che “oggi è stato sottoposto a sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro. I tempi di recupero saranno definiti a seguito dei prossimi controlli clinici”.

Non si conosco ancora i tempi di recupero, ma serve tanta prudenza. L’attaccante polacco, infatti, sarebbe dovuto essere a disposizione di Thiago Motta già nel corso dell’estate, ma l’operazione a cui si è sottoposto lo scorso 10 giugno evidentemente non ha prodotto i frutti sperati.

Ricordiamo che Milik si era fermato in primavera: era il 7 giugno quando si infortunava nel corso della sfida amichevole della sua Polonia contro l‘Ucraina. Sarebbe dovuto rientrare dopo una quarantina di giorni, ma così non è stato. Di fatto, l’ex allenatore del Bologna non ha mai potuto contare sul polacco, che rappresenta l’unico vero vice Dusan Vlahovic.

Juventus, infortunio Milik: il punto della situazione

Come detto, è difficile in questo momento fare previsioni sul rientro di Milik, ma c’è chi sostiene che il suo 2024 possa essere davvero finito. Una brutta tegola per Thiago Motta, che con la cessione di Moise Kean non ha altre punte centrali oltre al serbo.

Così per far rifiatare l’ex Fiorentina, il tecnico dei bianconeri dovrà inventarsi qualcosa, come fatto già in queste prime partite. Nel ruolo di prima punta si è, infatti, visto sia Weah che Gonzalez, ma non sono chiaramente escluse altre sorprese.  A gennaio, però, è molto probabile che Giuntoli decida di intervenire sul mercato per acquistare un nuovo centravanti. Bisognerà capire se si deciderà di investire, anticipando magari un colpo programmato per l’estate o se si andrà alla ricerca di un profilo a basso costo. Per il momento, però, Motta dovrà adattarsi con i calciatori che ha a disposizione.