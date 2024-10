DIRETTA Champions League, Shakhtar Donetsk-Atalanta: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Veltins Arena’ tra lo Shakhtar Donetsk di Pusic e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

L’Atalanta affronta lo Shakhtar Donetsk sul campo neutro di Gelsenkirchen nell’anticipo del mercoledì valido per la seconda giornata della nuova Champions League. Una sfida tra due formazioni che puntano ad essere la sorpresa della massima competizione europea tra club che sarà diretta dall’arbitro portoghese Pinheiro.

Reduci dal pareggio esterno contro il Bologna che ha fatto seguito al clamoroso ko interno nel derby lombardo contro il Como, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini vogliono tornare alla vittoria. L’esordio europeo ha visto i bergamaschi pareggiare in casa contro l’Arsenal e ora servono tre punti per scalare la classifica. Discorso simile per gli arancioneri di Marino Pusic, che a loro volta vengono dal pareggio in campionato ucraino contro il Veres Rivne, mentre in Champions era arrivato un altro pari in trasferta proprio in Italia contro il Bologna. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, così come in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Now. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale al 2019, quando gli orobici si imposero con il risultato di 3-0 grazie ai gol di Castagne, Pasalic e Gosens. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Veltins Arena’ tra Shakhtar Donetsk e Atalanta live in tempo reale.

Formazioni Shakhtar Donetsk-Atalanta

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Riznyk; Konoplya, Matviienko, Bondar, Azarovi; Sudakov, Stepanenko, Bondarenko; Kevin, Sikan, Pedrinho. All. Pusic

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic, De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Borussia Dortmund punti 6, Brest 6, Bayer Leverkusen 6, Inter 4, Manchester City 4, Sparta Praga 4, Arsenal 4, Sporting CP 4, Bayern Monaco 3, Barcellona 3, Aston Villa 3, Liverpool 3, Juventus 3, Real Madrid 3, Benfica 3, Monaco 3, Atletico Madrid 3, Paris Saint-Germain 3, Celtic 3, Atalanta 1, Bologna 1, Shakhtar Donetsk 1, Psv Eindhoven 1, Stoccarda 1, Sturm Graz 0, Lipsia 0, Stella Rossa 0, Girona 0, Milan 0, Lille 0, Salisburgo 0, Club Brugge 0, Young Boys 0, Slovan Bratislava 0, Feyenoord 0, Dinamo Zagabria 0.