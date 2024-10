DIRETTA Champions League, Liverpool-Bologna | Formazioni UFFICIALI LIVE

Non solo la Juventus in campo alle 21 per la seconda giornata del nuovo format della Champions League: il Bologna fa visita al Liverpool

Insieme alla Juventus, impegnata sul campo del Lipsia, scende in campo anche il Bologna per la seconda giornata della Champions League e fa visita al favorito Liverpool.

I padroni di casa, guidati in panchina da Arne Slot, sono reduci dalla vittoria ottenuta sul campo del Wolverhampton nell’ultimo turno della Premier League, che guidano con 15 punti, uno in più del Manchester City di Pep Guardiola e dell’Arsenal di Mikel Arteta. All’esordio nella manifestazione europea, hanno battuto un’altra italiana, il Milan di Paulo Fonseca, a domicilio col risultato di 3-1. Di contro, i rossoblu dell’allenatore Vincenzo Italiano hanno pareggiato nell’ultimo del campionato di Serie A, dove veleggiano a metà classifica a quota 7 punti, tra le mura amiche contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Mentre, nel primo turno della Champions League, hanno pareggiato in casa, risultato finale 0-0, contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Anfield’ di Liverpool.

FORMAZIONI UFFICIALI LIVERPOOL-BOLOGNA

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Nunez, Luis Diaz. All. Slot

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler, Urbanski; Orsolini, Dallinga, Ndoye. All. Italiano

ARBITRO: Nikola Dabanovic (Macedonia)

CLASSIFICA: