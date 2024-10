Champions League, meraviglia Atalanta: Shakhtar ko per 3-0

A Gelsenkirchen la squadra di Gasperini passeggia contro quella di Pusic salendo a quota 4 punti nella classifica del girone unico di Champions

L’Atalanta stravince contro lo Shakhtar Donetsk con un netto 3-0. Partita perfetta della squadra di Gasperini, che in Champions League riscatta così gli ultimi deludenti risultati in campionato salendo a quota 4 punti, gli stessi di Arsenal, Inter e Manchester City in attesa della Juventus impegnata stasera in casa del PSV.

Sul campo neutro di Gelsenkirchen i nerazzurri fanno quello che vogliono, dominando dall’inizio alla fine. Sblocca Dijmsiti a metà primo tempo, il raddoppio lo firma invece Lookman allo scadere. La ‘Dea’ parte forte pure nella ripresa, chiudendo definitivamente i conti con Bellanova. Unica notizia stonata della serata è l’infortunio accorso proprio a Dijmsiti. Fastidio all’anca per il difensore, ma le sue condizioni che saranno rivalutate nel dettaglio nella giornata di domani.

SHAKHTAR-ATALANTA 0-3

21′ Dijmsiti, 44′ Lookman, 48′ Bellanova

Champions League, il Feyenoord vince in casa del Girona

L’altro anticipo di questo mercoledì di Champions è stato quello tra Girona e Feyenoord, con gli olandesi che si sono imposti per 3-2 grazie all’autorete di Krejci a dieci minuti dalla conclusione dell’incontro. Con un’altra autorete, di Herrera, il Feyenoord aveva pareggiato i conti prima della mezz’ora, dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato da Lopez.

Gli ospiti erano poi passati avanti con Milambo, venendo raggiunti al quarto d’ora dal termine dall’ex Ajax e Manchester United Donny van de Beek. All’80 Krejci ha però condannato il Girona alla sconfitta, la seconda consecutiva in questa Champions.

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Borussia Dortmund punti 6, Brest 6, Bayer Leverkusen 6, Inter 4, Manchester City 4, Sparta Praga 4, Arsenal 4, Sporting CP 4, Atalanta 4, Bayern Monaco 3, Barcellona 3, Aston Villa 3, Liverpool 3, Juventus 3, Real Madrid 3, Benfica 3, Monaco 3, Atletico Madrid 3, Paris Saint-Germain 3, Celtic 3, Feyenoord 3, Bologna 1, Shakhtar Donetsk 1, Psv Eindhoven 1, Stoccarda 1, Sturm Graz 0, Lipsia 0, Stella Rossa 0, Girona 0, Milan 0, Lille 0, Salisburgo 0, Club Brugge 0, Young Boys 0, Slovan Bratislava 0, Dinamo Zagabria 0.