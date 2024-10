Caso Ultras, Inter e Milan: scelta presa sulla penalizzazione

Le milanesi restano in attesa di novità dopo l’operazione delle forze dell’ordine che ha portato a 19 misure cautelari tra membri delle curve

Non solo campo per Milan e Inter. Questi sono stati i giorni della Champions League, con i rossoneri che escono a testa alta da Leverkusen, nonostante il ko. I nerazzurri, invece, possono sorridere per via del poker alla Stella Rossa.

La strada intrapresa dagli uomini di Simone Inzaghi è sicuramente quella giusta, ma il tecnico nerazzurro non sta certo passando una settimana tranquilla. Il nome dell’allenatore dei Campioni d’Italia, infatti, è uno dei tesserati tirato in ballo in questi giorni dopo la maxi operazione delle forze dell’ordine che ha portato a diciannove misure cautelari tra membri delle curve di Milan e Inter. Inzaghi così come Calabria e Zanetti avrebbe avuto rapporti con membri della tifoseria organizzata. In queste ore stanno emergendo anche altri profili e gli inquirenti della FIGC sono dunque pronti a mettersi a lavoro per valutare la posizione di tutti.

E’ evidente che a contare sarà il tenore delle conversazioni e dei rapporti e andrà, così, valutato se i tesserati abbiano ricevuto o meno intimidazioni. A breve capiremo se andranno incontro a delle multe o alla squalifica di una o più giornate.

Milan e Inter, la scelta sulla penalizzazione

Allo stesso tempo bisognerà capire a cosa vanno incontro le due squadra milanesi. E’ presto per dirlo anche perché le novità arrivano giornalmente.

E’ giusto, inoltre, non fare di tutta un’erba un fascio. In base alle poche informazioni che si hanno e in base a quanto si sta leggendo sui giornali, la redazione ha chiesto ai propri utenti di X cosa ne pensassero in merito. E’ chiaro che molte scelte sono dettate da questioni di tifo, ma chi ha preso parte al sondaggio ha votato soprattutto per la penalizzazione di entrambe le squadre. Tale scelta ha ottenuto il 40,7% delle preferenze. Il 37,3%, invece, ha votato per la penalizzazione ai danni dei nerazzurri e per una multa per il Diavolo. Solo il 22%, infine, si è schierato dalla parte dei club, optando per la scelta “nessuna sanzione, sono parte lesa”.