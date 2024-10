Barcellona, ora è UFFICIALE: arriva Szczesny

Il Barcellona accoglie ufficialmente tra le sue fila Wojciech Szczesny: i dettagli della firma del portiere polacco

Era nell’aria ormai da qualche giorno, adesso la notizia ha finalmente i crismi dell’ufficialità. Wojciech Szczesny è il nuovo portiere del Barcellona, l’annuncio della firma con il club blaugrana è stato dato poco fa sui canali della società.

Szczesny si unisce al Barça firmando un contratto che durerà fino al 30 giugno 2025. Un innesto reso necessario, per gli uomini di Flick, dal gravissimo infortunio occorso a Ter Stegen, che una decina di giorni fa ha riportato la rottura del tendine del ginocchio nel corso della sfida contro il Villarreal.

Il Barcellona aveva valutato varie candidature, sul mercato degli svincolati, per rimpiazzare il portiere tedesco e affiancare Inaki Pena, ma l’interesse si era spostato quasi subito in maniera concreta sul polacco. Il quale aveva appena appeso i guanti al chiodo, dopo la fine della sua avventura con la Juventus mediante rescissione consensuale, e proprio nel weekend in cui Ter Stegen si infortunava aveva raccolto il saluto e gli applausi dello ‘Stadium’, al termine di un percorso nel nostro campionato durato per ben sette stagioni.

Una proposta difficile da rifiutare per Szczesny, nonostante la scelta di vita appena compiuta. Il portiere ha riflettuto attentamente come aveva del resto spiegato ai vari media spagnoli che lo avevano raggiunto dopo i primi rumours sulla trattativa, ma poi ha accettato la chiamata dei catalani. Dove troverà il compagno di nazionale Robert Lewandowski, per provare a rendere il Barça protagonista sia in patria che in Europa. Nel frattempo, l’estremo difensore era già sugli spalti, ieri sera, ad assistere alla netta vittoria per 5-0 in Champions League contro lo Young Boys da parte dei suoi nuovi compagni di squadra. Si tratta di un innesto sicuramente di grande valore ed esperienza, per un Barcellona che vuole tornare a farsi sentire ad altissimo livello.