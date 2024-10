Milan, Fonseca non ci sta: “La nostra miglior partita, il rigore era netto”

Il Milan mastica amaro per la seconda sconfitta di fila in Champions League, ma dopo il ko Fonseca rivendica la prova dei suoi

Il Milan torna dalla trasferta in Germania con un’altra sconfitta europea, secondo ko nella prima fase in Champions League. Finisce con uno 0-1 con qualche rimpianto la gara con il Bayer Leverkusen, in cui, dopo una lunga fase di sofferenza, il Diavolo avrebbe sicuramente meritato di più nel finale per le tante occasioni create.

E’ questo il pensiero di Paulo Fonseca, tecnico rossonero, che ai microfoni di ‘Sky Sport’, al termine della gara, ha sottolineato come quella della sua squadra sia stata comunque positiva e che si debbano trarre delle indicazioni importanti per il prossimo futuro. Con annessa qualche recriminazione arbitrale, per il discusso episodio degli ultimi minuti, quello del contatto subito da Loftus-Cheek all’interno dell’area di rigore e non sanzionato con il penalty da parte del direttore di gara Scharer.

Ecco le dichiarazioni rese in diretta tv all’emittente satellitare: “E’ vero che non siamo riusciti a vincere, ma è la partita che mi è piaciuta di più da quando sono qui. Abbiamo creato tantissimo, ma non siamo riusciti a concretizzare le occasioni avute. Siamo tristi e delusi, ma dobbiamo essere anche orgogliosi di quanto fatto, del coraggio che abbiamo dimostrato e valutare con equilibrio la prestazione nel suo complesso. Il fallo su Loftus-Cheek? Per me quello è rigore, non capisco perché il Var non interviene in questo caso. Ma non mi piace parlare degli arbitri, parliamo della partita. Le difficoltà che abbiamo avuto all’inizio? Il Bayer ha un gioco posizionale molto forte, è stato complicato per noi, abbiamo cercato di chiudergli i varchi ma con le ripetute combinazioni, specie sulla destra, ci hanno creato molti problemi. Nel complesso, credo che pur soffrendo siamo riusciti a difenderci bene. Ci sono delle cose che dobbiamo fare meglio, ma ci stiamo provando. La partita di Leao e Theo Hernandez in fase difensiva? Credo che abbiamo subito di più dall’altra parte. E’ vero però che i terzini vanno aiutati di più da parte di tutta la squadra”.