La decisione è UFFICIALE: partita rinviata, scelta la nuova data

Arriva la decisione sulla partita: il rinvio è ufficiale, hanno deciso anche la data in cui si recupererà il match

Giornate dedicate alla Champions League e alle coppe europee. Dopo la fine della sesta giornata di Serie A con la vittoria del Cagliari sul campo del Parma, spazio alle competizioni internazionali.

Si parte subito forte con le sfide tra Inter e Stella Rossa a San Siro e Bayer Leverkusen e Milan in Germania. Match già importanti per le due compagini milanesi che vivono giorni complicati per via dell’inchiesta sugli ultras della Procura del capoluogo lombardo. Spazio al campo però questa sera, anche se il terreno di gioco sarà vuoto in uno stadio visto il rinvio della partita.

Un rinvio scontato visto la presenza in città di un evento particolarmente rilevante dal punto di vista dell’ordine pubblico: il G7 delle Pari Opportunità. L’evento è in programma a Matera dal 4 al 6 ottobre e impiegherà numerosi agenti delle forze dell’ordine. Livelli di sicurezza elevati e necessità di evitare ulteriori appuntamenti che richiedono l’impiego degli agenti. Per questo motivo la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di spostare la gara tra il Matera e il Gravina originariamente in programma domenica sei ottobre.

Serie D, rinviata Matera-Gravina: la richiesta del Governo

Non si giocherà quindi domenica prossima la sfida valida per il Girone H di Serie D: Matera e Gravina scenderanno in campo il giorno dopo, lunedì 7 ottobre, con fischio d’inizio fissato alle ore 15.

Una scelta, quella della Lega Nazionale Dilettanti, che viene incontro alla richiesta pervenuta dal Ministero dell’Interno. È stato il Viminale a imporre lo spostamento del match per la contemporaneità della partita con il G7 delle Pari Opportunità che si chiuderà proprio domenica a Matera. Come detto l’incontro si disputerà il giorno successivo e vedrà affrontarsi due formazioni in corsa per i playoff.

In questo avvio di stagione i padroni di casa hanno raccolto otto punti, frutto di due pareggi e due vittorie (l’ultima 3-0 contro il Manfredonia in trasferta), ma sono ancora a secco di successi tra le mura amiche. Il Gravina, invece, ha un punto in più in graduatoria ed è reduce dal successo contro il Brindisi.