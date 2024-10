Inzaghi esulta e non pensa alle indagini: “Ecco cosa abbiamo fatto in questi giorni”

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi al termine di Inter-Stella Rossa. Il mister esulta per la vittoria che arriva dopo il pareggio a Manchester

E’ chiaramente soddisfatto Simone Inzaghi della vittoria della sua Inter. I nerazzurri hanno conquistato la seconda partita di Champions League, con un netto 4 a 0 alla Stella Rossa.

Il tecnico campione d’Italia esulta per il successo: “I ragazzi sono stati bravi – afferma Inzaghi ai microfoni di Sky Sport -, hanno fatto una partita seria contro una squadra che ha pensato solo a difendere. Solo un paio di volte, prendendo delle ripartenze, abbiamo avuto qualche problema. Abbiamo creato e trovato i gol, è andato tutto bene. Bisogna andare avanti così, anche se qualcosa si poteva fare meglio. C’è davvero soddisfazione”.

Inter-Stella Rossa, Inzaghi: “Taremi e Arnautovic ci stanno dando dentro”

Simone Inzaghi si è affidato ad un importante turnover, dando così fiducia a quei calciatori che fino a questo momento avevano giocato meno.

In avanti si è dunque vista la coppia Taremi-Arnautovic: “Ci stanno dando dentro, io devo fare delle scelte per il bene dell’Inter – afferma ancora Fonseca -. Hanno sfruttato questa occasione, io guarderei anche a tanti altri calciatori che avevano giocato meno, ma hanno dato le giuste risposte. I due attaccanti di riserva non so quanti gol debbano fare per far sì che sia una grande stagione, devono farsi trovare pronti ed è questo quello che conta. Io sono soddisfatto per come lavorano e devono continuare così”.

Non arriva, invece, alcuna risposta in merito alle indagini – “Come la stai vivendo? Ne ha parlato la società nel pre-gara, abbiamo lavorato tanto e ascoltato poco. Siamo concentrati solo sul campo”.