“Gol sistematico”: Donnarumma nel mirino per i gol in Champions

Seconda giornata di Champions League e big match tra Arsenal e PSG: pioggia di critiche per Gigio Donnarumma

Serata storta per il portiere della Nazionale Gigio Donnarumma, che riaccende le polemiche per le proprie prestazioni.

L’estremo difensore del Paris Saint-Germain subisce un paio di gol nella prima frazione, dove gestisce male il tempo di uscita o viene sorpreso dalla traiettoria del pallone. Insomma, Donnarumma è protagonista in negativo dei gol subiti dal PSG.

Sulla prima marcatura, l’ex portiere è colpevole di un’uscita sbagliata su cross di Trossard. L’esterno crossa al centro, Gigio va a vuoto e Havertz colpisce indisturbato a porta vuota. Nel secondo caso, invece, Saka sfrutta una punizione defilata e calcia il pallone con una traiettoria velenosa. Nessuno devia, ma allo stesso tempo Donnarumma legge malissimo la direzione del pallone e si lascia sorprendere in modo piuttosto goffo.

Tante le critiche dei tifosi italiani, che guardando la prestazione del portierone classe 1999 analizzano il suo momento e la sua crescita al PSG.

Donnarumma protagonista negativo…2 errori clamorosi — Ettore Romagnano (@EttoreRomagnano) October 1, 2024

#ChampionsLeague

In questi primi tempi mi stanno colpendo due giocatori.

Peccato non aver preso Adeyemi.

Ormai arriverà a prezzi assolutamente folli.

Donnarumma, invece, fin’ora malissimo. — Germanicus⬜⬛ (@antoniofelix77) October 1, 2024

C’è chi sottolinea come in tutti questi anni a Parigi, Gigio non sia cresciuto nelle uscite della palle alte. Un fondamentale sui cui dovrà ancora lavorare. Eppure, secondo molti esperti ed ex numeri uno, Donnarumma è indiscutibilmente il migliore a difendere la propria area di rigore. Le polemiche non si placheranno mai e i detrattori dello stabiese attenderanno sempre l’errore per sottolineare le sue difficoltà.