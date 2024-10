DIRETTA Champions League, Inter-Stella Rossa 0-0: Arnautovic-gol, ma è fuorigioco LIVE

Seconda giornata del nuovo format della Champions League per l’Inter che, dopo il pareggio contro il Manchester City, ospita la Stella Rossa

Nel bel mezzo del caos che sta interessando diversi membri delle tifoserie organizzate meneghine, l’Inter torna in campo per la seconda giornata della Champions League: avversario di turno è la Stella Rossa.

I padroni di casa, guidati in panchina da Simone Inzaghi, arrivano a questo appuntamento dopo aver conquistato, non senza fatica, la vittoria sul campo dell’Udinese di Kosta Runjaic nell’ultimo turno del campionato di Serie A. Per quanto riguarda la competizione europea, i nerazzurri all’esordio hanno conquistato un prezioso pareggio sul campo del Manchester City di Pep Guardiola: 0-0 il risultato finale. Di contro, la squadra di Belgrado allenata da Vladan Milojevic, guida il campionato serbo con tre punti di vantaggio sull’OFK e una partita da recuperare. In Champions, nel primo turno sono stati battuti tra le mura amiche dal Benfica di Angel Di Maria e compagni per 2-1. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-STELLA ROSSA

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic. All. S. Inzaghi

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Glazer; Seol, Drkusic, Spajic, Dijga; Elsnik, Krunic; Silas, Maksimovic, Olayinka; Ndiaye. All. Milojevic

ARBITRO: Felix Zwayer (Germania)

CLASSIFICA: