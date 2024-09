Milan primo davanti alla Juve, Napoli solo quarto: ‘riscritta’ la classifica di Serie A

Dopo il weekend di Serie A, il Napoli guarda tutti dall’alto: ma la classifica viene ‘riscritta’ con il Milan davanti alla Juventus

Fine settimana di Serie A che ha visto quasi tutte le big della classifica dare risposte importanti sul campo. Al termine del sesto turno di campionato, è il Napoli di Antonio Conte a essere primo in graduatoria da solo grazie al successo sul Monza al ‘Maradona’, ma tutte le altre lo seguono a corta distanza.

Per i partenopei, quarta vittoria nelle ultime cinque gare e quarta gara su cinque senza subire reti. La cura dell’ex Ct della Nazionale inizia a fare effetto, gli azzurri dopo una annata grama vogliono tornare a essere protagonisti. Indietro di un punto, la Juventus, che invece veniva da tre pareggi consecutivi per 0-0 ed è tornata al gol e al successo grazie al 3-0 sul campo del Genoa, mantenendo ancora una volta la porta inviolata: è la prima volta nella storia che ci riesce nelle prime sei giornate.

A meno due lunghezze, invece, le due milanesi. Un lunedì complicato, oggi, per Milan e Inter, visto il caso legato agli ultras, ma in campo le cose sono andate bene per i rossoneri, che hanno centrato la terza vittoria di fila nell’anticipo del venerdì contro il Lecce, e per i nerazzurri, che sono tornati al successo a Udine, dopo il ko nel derby, vincendo per 3-2. Insomma, un campionato che inizia a farsi davvero equilibrato e avvincente. Con una particolare classifica che però vede invece, in questo momento, primeggiare il Milan.

Serie A, nella classifica dei social guida il Milan: le cifre

Durante la settimana infatti i rossoneri si sono guadagnati 43.200 menzioni sui social network, più di tutte le altre. E’ quanto emerso da Mediascore, rilevazione settimanale posta in essere da Comin & Partners e Volocom.

Subito alle spalle del Milan, c’è la Juventus, che invece nei passati sette giorni ha raccolto 42.300 menzioni sulle varie piattaforme social. Al terzo posto, a chiudere il podio, l’Inter, con 26.800 menzioni. Soltanto quarto il Napoli, che però rispetto alla settimana precedente ha sopravanzato la Roma. I balzi in avanti più sostanziosi per il Genoa, settimo, con otto posizioni guadagnate, e per il Lecce, ottavo, che di posizioni ne guadagna dieci.